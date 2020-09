Im Rennen erprobt, auf der Straße bewährt: LIQUI MOLY

So wird bei Liqui Moly IntactGP gefeiert

Beim Testen, im freien Training, dem Qualifying oder im Rennen: Wenn das LIQUI MOLY IntactGP-Team die Motoren dröhnen lässt, fließt Motoröl made in Germany durch die Lebensadern der Maschinen.

MotoGP ist die erfolgreichste Motorradrennserie der Welt. Die Rennen der Königsklasse werden weltweit in mehr als 200 Länder übertragen und von insgesamt 280 Millionen Menschen pro Saison mitverfolgt.



Der Ulmer Schmierstoffhersteller LIQUI MOLY ist bei den Rennen auf der Bande zu sehen und lebt den Motorrad-Rennsport mit einem eigenen Team in der Moto2. Das LIQUI MOLY IntactGP-Team aus Memmingen konnte in der Saison 2019 den zweiten Platz der Konstrukteurs-Wertung sichern. Der deutsche Marcel Schrötter und der Schweizer Tom Lüthi bilden das Fahrerteam, das eine gute Mischung aus Talent und Erfahrung mitbringt.

Die Motorräder des Rennstalls sind mit einem Chassis von Kalex Engineering und einem Fahrwerk von Öhlins ausgestattet. Seit der Saison 2019 kommen Bikes mit einem 765-ccm-Dreizylinder-Triumph-Motor zum Einsatz.



LIQUI MOLY sorgt für Spitzenleistung und Zuverlässigkeit.

LIQUI MOLY stattet jedoch nicht nur das LIQUI MOLY IntactGP-Team mit seinem Motorbike 4T Synth 5W-40 Race Motoröl aus, sondern die gesamte Moto2 und Moto3. Als exklusiver Schmierstofflieferant beider Serien seit 2015 muss das Motoröl natürlich das gesamte Paket mitbringen: Das vollsynthetische High-Performance-Motoröl sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind weitere Vorteile.

