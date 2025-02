Moto3-Test Portimao: Piqueras vorne, Regen an Tag 2 11.02.2025 - 19:10 Von Thomas Kuttruf

© MSi Team Angel Piqueras bestimmte bei seinem KTM-Debüt das Tempo © Intact-GP Premiere: David Munoz auf der 2025er-KTM von Intact-GP

Perfekte Bedingungen am ersten Tag – Gewitter am Dienstag. So blieb dem Moto3-Feld nur wenig Zeit, die ersten schnellen Runden des Jahres zu drehen. KTM-Pilot Angel Piqueras hielt das nicht von der Bestzeit ab.