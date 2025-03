Rosenthaler: Ungewisse Zukunft nach Argentinien-GP

Der Österreicher Jakob Rosenthaler wird am kommenden Wochenende in Argentinien sein letztes Moto3-Rennen mit dem Aspar-Team bestreiten. Mit einem guten Resultat möchte er sich für zukünftige Aufgaben empfehlen.

Jakob Rosenthaler zeigte im Moto3-Rennen in Buriram eine solide Leistung, die am Ende aber nicht mit Punkten belohnt wurde. Nach einer Berührung mit Adrian Cruces, dem Ersatzmann für den verletzten Noah Dettwiler, stürzte Rosenthaler wenige Kurven vor dem Ziel – ein möglicher Platz in den Top-15 wurde dadurch zunichte gemacht.

Am kommenden Wochenende kehrt die Moto3-WM nach zwei Jahren Abwesenheit nach Termas de Rio Hondo zurück. Rosenthaler wird in Argentinien sein zweites und letztes Rennen für das Aspar-Team bestreiten und dort erneut Máximo Quiles ersetzen – der spanische Rookie ist dann beim dritten Event Ende März auf dem Circuit of The Americas in Texas startberechtigt, wenn er das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hat.

Rosenthaler möchte noch einmal einen guten Eindruck hinterlassen und sich für weitere WM-Einsätze empfehlen. «Dieses Wochenende haben wir in Argentinien eine neue Chance. Es ist eine Strecke, die ich nicht kenne, aber ich bin sehr zuversichtlich für das nächste Rennen», meinte der Oberösterreicher. «Obwohl das Ergebnis in Thailand nicht das war, was wir erwartet haben, haben wir dort einen guten Job gemacht und wir waren schnell. Also möchte ich mit dem Team ein gutes Ergebnis erzielen und meine ersten Punkte in der Meisterschaft holen.»

Rosenthaler will weiterhin in der Moto3-Kategorie bleiben. Nach dem überraschenden Rückzug des Intact-GP-Junior-Teams erlebte er einen turbulenten Start in das neue Jahr. Derzeit sieht sich der 18-Jährige in der JuniorGP-Klasse noch nach Alternativen um – es würden Gespräche mit renommierten Teams laufen. «Es war immer meine Absicht, eine weitere Saison in der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft zu bestreiten», betonte Rosenthaler. Ewig Zeit für die Teamsuche bleibt allerdings nicht mehr, am 4. Mai startet die Meisterschaft im portugiesischen Estoril. Die Saison 2024 beendete er mit einem Podestplatz im letzten Rennen auf dem neunten Gesamtrang.

Ob es für Rosenthaler in diesem Jahr einen weiteren Auftritt in der Moto3-WM geben wird, bleibt abzuwarten. 2024 durfte er mit der Intact-GP-Mannschaft mit einer Wildcard beim Österreich-GP antreten – der Linzer überquerte auf dem Red Bull Ring als 22. die Ziellinie. Einen weiteren Wildcard-Einsatz bestritt er im September 2024 in Misano, als er den 19. Platz belegte.