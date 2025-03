Jacob Roulstone: Tech3-Comeback in Austin

Nach langer Verletzungspause und zwei verpassten Wochenenden wird Jacob Roulstone in Austin sein Comeback feiern. Nur der Medizincheck trennt den Australier von seinem ersten Rennen nach Wirbelbruch.

Tech3-Hoffnungsträger Jacob Roulstone steht endlich vor seinem Verletzungscomeback!

Der Australier wird in Austin/Texas am kommenden Wochenende beim US-Grand-Prix nach SPEEDWEEK.com-Infos seine Rückkehr in die Moto3 feiern. Die finale und formelle Hürde wird noch ein verpflichtender medizinischer Test direkt vor dem Rennwochenende in Austin sein.

Die Vorbereitung auf die Saison war für Roulstone richtig bitter gelaufen: Bei einem Test in Jerez stürzte der 20-Jährige Mitte Januar. Er verletzte sich an der Halswirbelsäule, brach sich den Wirbel C3. Eine ernstzunehmende Verletzung, die aber bei korrekter Behandlung eher unkritisch ist.

Nach einer Erstbehandlung in Jerez wurde Roulstone mit einem Spezialtransport nach Barcelona ins Krankenhaus geflogen – und von da aus in die Rehabilitation, bei der er unter anderem von den Spezialisten des Red Bull-Athleten-Zentrums in Thalgau bei Salzburg unterstützt wird.

Zum Saisonstart und auch für das Wochenende in Argentinien wurde Roulstone nicht rechtzeitig fit. Die ersten beiden Rennwochenenden bestritt an seiner Stelle Ersatzmann Joel Esteban.

Zwischenzeitlich musste Roulstone eine Halskrause tragen, die ist aber inzwischen seit einigen Wochen ab. Und nun stehen die Zeichen auf Comeback in den USA!