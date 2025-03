Argentinien, Q2: Bertelle wiederholt Pole-Kunststück

Gewürzt durch komplizierte Wettverhältnisse war es ein turbulentes Q2 bei der Rückkehr der Moto3 nach Las Termas. MTA-Pilot Matteo Bertelle reichte in Las Termas eine Runde, um sich erneut Startplatz 1 zu sichern.

Schon vor der entscheidenden Quali-Sitzung der Moto3 hatten die Motorrad-Fans in Argentinien ein außergewöhnliches Q1 verfolgt. Denn mit dem Beginn der 15-minütigen Sitzung wurden die Aktiven von ganz leicht einsetzendem Regen überrascht. Hektisch bemühten sichdie zwölf Piloten, direkt auf eine gute Rundenzeit zu kommen. Matteo Bertelle, Marcos Urirate, Noah Dettwiler, Vertretung Adrian Cruces und Rookie Ruche Moodley setzten den Plan erfolgreich um.

Dann verhinderten der Zustand der Strecke weitere Verbesserungen – bis nur drei Minuten vor Ende der Regen aufhörte und eine finale Jagd eingeläutet wurde. Der Japaner Furusato schaffte es noch, sich in die Top 4 zu fahren, doch die Favoriten David Munoz und Luca Lunetta verpassten den Sprung ins Q2, genauso wie Jakob Rosenthaler, der als Ersatzpilot bei Aspar sein vorerst letztes Qualifying bestritt. Der Österreicher wird den Argentinien-GP von Platz 25 beginnen.

Mit den Neuankömmlingen Bertelle, Furusato sowie den beiden Rookies Uriarte und Cruces machten sich die schnellsten Moto3-Racer auf, um die besten Startplätze auszufahren. Auch die Top-18 mussten dabei mit der Wetterungewissheit leben. Erneuter Regen über dem Kurs von Termas de Rio Hondo schien jederzeit möglich.

Los ging es mit einem perfekten Paarlauf der KTM-Ajo-Piloten und Thailand-Dominatoren Jose Antonio Rueda und Alvare Carpe, die sich gemeinsam an die Spitze zogen. Nur wenig später bewies der Italiener Matteo Bertelle, der sich beim Saisonauftakt die erste Pole-Position seiner WM-Laufbahn gesichert hatte, seine Qualität auf einer schnellen Runde. Der KTM-Pilot übernahm die Führung und stellte mit seiner 1:46,034 min einen neuen Moto3-Streckenrekord auf. Dahinter: Riccardo, Rossi, Alvare Carpe, Ryusei Yamanaka und Ersatzpilot Joel Esteban.

Valentin Perrone, die große Hoffnung der Argentinier, hielt sich zur Halbzeit auf seinem zweiten WM-Einsatz auf einem sehr beachtlichen 12. Platz. Perrone lag damit noch vor Moto3-Experten wie Furusato, Nepa und Foggia.

In den letzten fünf Minuten ging es drunter und drüber. Ein Crash von Ogden und Rossi löste Streitereien und gelbe Flaggen aus. Durch den Tumult wurden etliche Versuche, die Bestzeit zu knacken, ruiniert.

Dennoch wurde die Spitze in der letzten Minute der Session noch einmal auf den Kopf gestellt. Angel Piqueras und David Almansa schossen aus dem Nichts auf die Ränge 2 und 3. Alvaro Carpe wurde auf Platz 5 verdrängt. Für den Auftaktsieger Rueda ging es auf 6 zurück.

Während Yamanka in der letzten Sekunde wieder auf seinen alten zweiten Platz zurückfand, jubelten die Fans über ihren local hero. Perrone war auf Platz 9 und damit in die dritte Startreihe vorgefahren.

Nicht veränderte sich dagegen an der Spitze. Matteo Bertelle reichte eine Sensationsrunde, um die zweite Pole seiner Karriere in Serie zu sichern. Mit Bertelle, Yamanaka und Piqueras stehen nur KTM-Maschinen in Startreihe 1.

Ergebnisse Moto3 Las Termas, Qualifying 2 (15. März):

1. Matteo Bertelle (I), KTM, 1:46,034 min

2. Angel Piqueras (E), KTM, +0,232 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,296

4. David Almansa (E), Honda, +0,329

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,611

6. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,628

7. Riccardo Rossi (I), Honda, +0,697

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,857

9. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,862

10. Joel Esteban (E), KTM, +0,868

11. Dennis Foggia (I), KTM, +0,939

12. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,982

13. Adrian Cruces (E), KTM, +1,112

14. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,203

15. Stefano Nepa (I), Honda, +1,524

16. Scott Ogden (GB), KTM, +1,567

17. Nicola Carraro (I), Honda, +1,789

18. Marcos Uriarte (E), Honda, +1,792



Ferner:

25. Jakob Rosenthaler (A), KTM