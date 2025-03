Nochmal am Start: Rosenthaler für verletzten Uriarte

Jakob Rosenthaler erhält in Austin eine weitere Chance in der Moto3-WM

Nach seinen beiden Moto3-WM-Einsätzen in Thailand und Argentinien, wird der Österreicher Jakob Rosenthaler auch in den USA an den Start gehen. Im MLav-Racing-Team wird er den verletzten Marcos Uriarte vertreten.

Jakob Rosenthaler kam in Thailand und Argentinien zu zwei Einsätzen in der Moto3-WM. Im Weltmeisterteam Aspar von Jorge Martinez sprang er für Maximo Quiles ein – der spanische Rookie ist erst beim dritten Saisonevent am kommenden Wochenende in Austin startberechtigt, nachdem er das Mindestalter von 17 Jahren am 19. März erreicht hat.

Rosenthaler konnte in den beiden Moto3-Rennen keine Glanzpunkte setzen. In Buriram stürzte der Oberösterreicher nach einer Berührung mit Adrian Cruces wenige Kurven vor dem Ziel – ein möglicher Platz in den Top-15 wurde dadurch zunichte gemacht. In Termas de Rio Hondo kam er nur als 20. ins Ziel. Rosenthaler reiste aus Argentinien enttäuscht ab, bedankte sich aber beim Aspar-Team für die wertvolle Erfahrung.

Nun kommt Rosenthaler unverhofft zu einem weiteren Auftritt in der Moto3-WM. Am kommenden Wochenende wird er den spanischen Rookie Marcos Uriarte in Austin im MLav-Racing-Team vertreten, weil dieser sich bei einem Crash im Argentinien-GP das rechte Handgelenk gebrochen hatte.

Auf dem Circuit of the Americas wird der 18-jährige Rosenthaler auf einer Honda unterwegs sein – die Rennen in Thailand und Argentinien absolvierte er auf einer KTM. Ob Uriarte auch für den Katar-GP ausfällt und Rosenthaler dort zu einem weiteren GP-Einsatz kommen wird, ist noch unklar.

Rosenthaler will weiterhin in der Moto3-Kategorie bleiben. Nach dem überraschenden Rückzug des Intact-GP-Junior-Teams erlebte er einen turbulenten Start in das neue Jahr. Derzeit sieht er sich in der JuniorGP-Klasse noch nach Alternativen um – es würden Gespräche mit renommierten Teams laufen. Am 4. Mai startet die Meisterschaft im portugiesischen Estoril. Die Saison 2024 beendete er mit einem Podestplatz im letzten Rennen auf dem neunten Gesamtrang.