Rookie Cormac Buchanan: «Großer Schritt nach vorne!»

Cormac Buchanan kann in seinen ersten drei Moto3-Rennen punkten und zieht ein positives Fazit nach seinem erstem Top-10-Platz und einem konstanten Start in die neue Saison. Auch in der Rookie-Wertung steht er gut da.

Drei Rennen, dreimal Punkte und «ein großer Schritt nach vorne»: Rookie Cormac Buchanan kann stolz sein nach den ersten drei Rennwochenenden auf der großen Bühne.

Der 18-jährige Neuseeländer tritt fürs Team Boe Motorsports an. Nach einer frühen Karrierephase im Motocross und Speedway wechselte er auf den Asphalt. 2021 wurde er für den Red Bull MotoGP Rookies Cup ausgewählt, im Jahr darauf nahm er zusätzlich am European Talent Cup teil. Später in der Saison wurde er in die FIM JuniorGP-Serie befördert. 2023 fuhr er erneut den Red Bull MotoGP Rookies Cup und in der JuniorGP. 2024 wurde er Sechster in der JuniorGP – und für die aktuelle Saison in die Moto3 berufen.

Mit Platz 14 in der WM-Wertung (aus insgesamt 27 Fahrern) hat der Neuseeländer einen mehr als nur soliden Saisonstart hingelegt: Platz 15 in Thailand, Platz 14 in Argentinien und Platz 10 in den USA.

Über seine erste Top-10-Platzierung freute er sich besonders. Buchanan: «Vor dem Wochenende wussten wir, dass diese Strecke eine der schwierigsten zu erlernenden ist. Aber mein Team und ich haben wirklich hart gearbeitet, um bestmöglich auf das Rennen vorbereitet zu sein.»

Der junge Neuseeländer: «Ich konnte das Rennen gut lesen und wusste, wann ich bestimmte Fahrer überholen musste, da sie von der Gruppe abgehängt wurden. Mir fehlte einfach die Zeit, um weiter nach vorne zu kommen, aber ich bin zufrieden, da ich nicht nur mein Renntempo gegenüber dem Qualifying, sondern auch mein Renn- und Reifenmanagement verbessert habe. Das Wochenende war insgesamt ein großer Schritt nach vorne, ein unvergessliches Wochenende, und es ist wichtig, diesen Moment zu genießen.»

In der Rookie-Wertung liegt Buchanan an Rang 3 von insgesamt sechs Neulingen. Der Spanier Alvaro Carpe (30 Punkte) führt die Liste klar vor seinem Landsmann Maximo Quiles (11 Punkte) an. Doch nur knapp dahinter folgt Buchanan mit neun Punkten.

Auffällig ist: Buchanan ist der einzige Rookie-Pilot, der bislang in allen drei Rennen Punkte geholt hat. All seine Konkurrenten gingen mindestens einmal leer aus: Carpe holte keine Punkte in Argentinien; Quiles ging sogar in Thailand und Argentinien punktlos aus und hole alle neun Zähler auf einmal in Austin.

Die Chance auf viermal am Stück Punkte hat Buchanan kommendes Wochenende in Katar...