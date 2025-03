Moto3, Q2: Munoz feiert mit Intact GP, Max Quiles 2.!

Es war ein außergewöhnliches zweites Qualifying. Binnen zehn Minuten gingen in Austin ein halbes Dutzend Moto3-Piloten zu Boden. Während David Munoz zur Pole-Position fuhr, strahlte Rookie Max Quiles über Platz 2.

Die Piloten der Moto3 hatten den Auftakt auf dem Circuit of the Americas durchgängig auf nassem Asphalt zugebracht. In einem turbulenten Zeittraining gingen etliche Piloten zu Boden. Matteo Bertelle hatte sich dagegen schadlos gehalten und als Schnellster das Q2-Ticket gelöst.

Auch Tabellenführer Jose Antonio Rueda, dessen Teamkollege Alavaro Carpe, Intact-Hoffnung David Munoz und Angel Piqueras waren direkt weitergekommen. Maximo Quiles – erstmals bei einem GP am Start – hatte dazu als Zweiter für Jubel bei der spanischen Aspar-Mannschaft gesorgt.

Weniger überraschend drei der vier Namen, die sich durch schnelle Runden im nun komplett trockenen ersten Qualifying für das entscheidende Shootout weiterempfohlen. Kelso, Nepa und Foggia gelten allesamt als Moto3-Spitzenpiloten. Noch unbedarft dagegen der vierte Vertreter. Guido Pini, Teamkollege von Munoz beim deutschen Intact-GP-Team, schaffte als Rookie hinter Joel Kelso den Sprung unter die besten 18.

Bei nun sehr guten Bedingungen auf der 5,51 km langen GP-Piste von Austin ging es den Youngstern der Motorrad-WM nicht nur um die besten Startplätze – auch der Rundenrekord vom späteren Weltmeister David Alonso (2:14,292 min) stand auf dem Programm.

Noch vor dem ersten Schuss ging mit Matteo Bertelle der Pilot in der ersten fliegenden Runde zu Boden, der die ersten beiden GP-Rennen von der Pole-Position angegriffen hatte. Der Italiener konnte weiterfahren. Auch der Spanier David Almansa warf seine Honda von der Piste, bevor die erste Rundenzeit zu Buche stand. Damit nicht genug: Scott Ogden und Riccardo Rossi stürzten ebenfalls noch in der frühen Phase des Q2.

Mit Jose Antonio Rueda setzte sich ein Routinier an die Spitze. Der KTM-Ajo-Pilot stand im vergangenen Jahr als Zweiter schon neben Alonso. Joel Kelso und Stefano Nepa und damit Moto3-Nachzügler aus dem Q1 folgten auf 2 und 3. Hinter Angel Piqueras tauchte zur Halbzeit der kurzen Session bereits Rookie Max Quiles auf. Erstaunlich: Mit Cormach Buchanan und Adrian Cruces waren zudem zwei weitere Moto3-Neulinge in den Top 10 aufgetaucht.

Aufregung dann auch in der Box von KTM-Ajo, denn auch Rueda war kurz nach seiner Ausfahrt zur letzten Attacke zu Boden gegangen. Aufgewogen wurde der Ärger durch Alavaro Carpe – der Teamkollege schoss drei Minuten vor Schluss an die dritte Stelle.

Kurz sah es nach Riesensensation aus. Denn Aspar-Rookie schnappte sich in seinem ersten Q2 Platz 1. Jubeln durfte die Mannschaft im CFMOTO-Auftrag dann aber «nur» über Platz 2. Denn David Munoz konnte nochmals schneller fahren und sich über seine erste Pole-Position mit seiner neuen Mannschaft und Teammanager Peter Öttl freuen. Den Rundenrekord von David Alonso verpasste er um 0,140 sec.

Platz 3 holte sich Aussie Kelso. Startreihe 2 bilden Rueda, Dennis Foggia und Honda-Pilot Luca Lunetta. Bertelle schaffte es nach seinem frühen Crash noch auf Platz 10.

Ergebnisse Moto3 COTA, Q2 (29. März):

1. David Munoz (E), KTM, 2:14,422 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,110 sec

3. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,124

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,166

5. Dennis Foggia (I), KTM, +0,316

6. Luca Lunetta (I), Honda, +0,414

7. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,416

8. Stefano Nepa (I), Honda, +0,439

9. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,557

10. Matteo Bertelle (I), KTM, +0,823

11. Angel Piqueras (E), KTM, +0,871

12. Guido Pini (I), KTM, +0,879

13. Scott Ogden (GB), KTM, +1,185

14. Riccardo Rossi (I), Honda, +1,377

15. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,678

16. Adrian Cruces (E), KTM, +2,114

17. Taiyo Furusato (J), Honda, +3,322

18. David Almansa (E), Honda, keine Zeit