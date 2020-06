Raceday Training mit Henry Jacobi live on air

Das erste 'Race Simulation Trtaining' ist on Air

An diesem Wochenende findet die erste Ausgabe des 'Raceday Simulation Training presented by Jimmy Joe Riding Factory' in Ludwigslust statt. Mit dabei ist der deutsche MXGP-Dauerstarter, Henry Jacobi (Yamaha).

An diesem Wochenende (Samstag und Sonntag, 20.6.-21.6.) organisiert der MC Ludwigslust das erste 'Raceday Simulation Training presented by Jimmy Joe Riding Factory'. Ein Training unter Rennbedingungen ohne Zuschauer vor Ort aber mit einer Livestream-Übertragung. Mit dabei ist der einzige deutsche MXGP-Dauerstarter, Henry Jacobi.

Die durch Coronakrise erschwerten Trainingsbedingungen und Rennabsagen sollen durch 'Race Simulation Trainings' kompensiert werden. Die Abläufe der Trainings-Sessions und der Rennen an die Motocross-WM MXGP angepasst und sollen den Fahrern Rennen mit vollen Starterfeldern und gleichwertigen Gegnern ermöglichen.

Alle Trainings und Rennen werden in englischer Sprache kommentiert und es werden auch Live-Interviews geführt, so dass auch am Screen echtes Rennfeeling aufkommt.

Heute ist die erste Veranstaltung on Air:

20.6.-21.6.

Zum Livestream.

Weitere Rennsimulationen sind an folgenden Terminen geplant:

27.6-28.6.

11.7-12.7.

18.7-19.7.