Max Nagl (KTM): Rennen noch im Juni

Ende Juni wird Max Nagl (KTM) zur Eröffnungsrunde der tschechischen Meisterschaften in Dalečín antreten, zu der am 28. Juni auch Zuschauer mit einem speziellen Hygienekonzept zugelassen werden.

Anfang des Jahres galten die tschechischen Meisterschaften für Max Nagl noch als eine 'nice to have'-Option. Durch die Coronakrise wurde aber der gesamte Rennkalender der ADAC MX Masters über den Haufen geworfen. Damit ergeben sich plötzlich neue Optionen. In den südosteuropäischen Ländern verlief die Corona-Pandemie überwiegend glimpflich. In Slowenien fand am letzten Wochenende bereits ein Motocrossrennen im Freien statt, an dem sogar Weltmeister Tim Gajser teilnahm und überlegen gewann.

Am nächsten Wochenende, dem 28. Juni, beginnen im tschechischen Dalečín die offenen tschechischen Meisterschaften. Neben Max Nagl wird auch sein Schützling aus der Schweiz, Kevin Brumann, antreten. Mit René Hofer und Tom Vialle haben sich sogar 2 Werksfahrer aus dem KTM-MX2-Factory Team angemeldet.

Die Strecke in Dalečín war in den 1980er übrigens ein Grand-Prix-Kurs der 125er WM. Da alle Fahrer im Moment heiß auf Rennen sind, kann man davon ausgehen, dass sich noch weitere prominente WM-Fahrer für dieses Rennen einschreiben werden.

Die Veranstalter haben ein spezielles Hygienekonzept für die Zuschauer entwickelt. Die Gäste werden Armbänder erhalten, mit denen sie sich in dafür ausgezeichneten Bereichen aufhalten dürfen. Die Zuschauer dürfen danach nicht zwischen den Bereichen wechseln. Das Fahrerlager soll für Besucher geschlossen bleiben.