Neues MX-Förderprogramm von Triumph 22.08.2024 - 14:00 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Triumph stieg erfolgreich in die Motocross-WM ein

Nach dem erfolgreichen Einstieg von Triumph in die Motocross-WM und in den US-Motocross will die britische Marke nun auch im Breitensport Fuß fassen und lockt mit einem umfangreichen Förderprogramm.