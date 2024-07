Jacub Teresak (Husky): Mit Konstanz EMXOpen-Sieger

Giuseppe Troppe fiel in beiden Wertungsläufen aus

Mit einem 4-2-Ergebnis wurde der tschechische Husqvarna-Pilot Jacub Teresak Europameister der EMXOpen, nachdem sowohl Giuseppe Tropepe (Honda) als auch Micha-Boy de Waal (GASGAS) mit Problemen haderten.

Im Rahmenprogramm des Grand Prix of Flanders wurde die EMXOpen ausgetragen, die in einem einzigen Event ausgetragen wird. Anwesend waren einige Protagonisten der ADAC MX Masters. Bei der EMXOpen sind die Fahrer in der Auswahl von Motoren (Zweitakt oder Viertakt) und Hubraum frei.

Im ersten Wertungslauf befand sich der italienische Honda-Pilot Giuseppe Tropepe auf dem Weg zum Laufsieg, doch in der letzten Runde blieb er kurz vor dem Ziel liegen und musste zusehen, die Micha-Boy de Waal (GASGAS) an ihm vorbeifuhr und den Laufsieg kampflos erbte.

Im zweiten Lauf am Sonntag stürzte Tropepe auf Rang 4 liegend und fiel auf Platz 9 zurück. Ein weiterer Sturz zwang den Italiener schließlich zur Aufgabe.

Samstags-Sieger de Waal erwischte am Sonntag zunächst keinen guten Start, arbeitete sich aber kontinuierlich von Platz 10 aus nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens hatte der Niederländer die Top-6 erreicht und befand sich damit auf Podiumskurs, doch ein technischer Defekt zwang auch ihn zur Aufgabe.

Der tschechische Husqvarna-Pilot Jacub Teresak hatte im zweiten Rennen den Holeshot gezogen, doch der ebenfalls aus der ADAC MX Masters Serie bekannte Finne Jere Haavisto (KTM) übernahm die Spitze und führte das Rennen bis zur vorletzten Runde an. Am Ende kam es zum Showdown zwischen Haavisto und Teresak. Der Finne gewann den zweiten Lauf, doch Jacub Teresak war der beständigste Fahrer und wurde mit einem 4-2-Ergebnis EMXOpen Europameister des Jahres 2024. Dritter wurde der Este Meico Vettik (KTM).

Nico Koch (GASGAS) wurde mit einem 9-5-Ergebnis Siebter, Tim Koch (Husqvarna) landete mit einem 12-10-Ergebnis auf dem 12. Platz und Max Bülow beendete das Wochenende in Lommel auf Rang 31.

Ergebnis EMXOpen Lommel:



1. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna, 4-2

2. Jere Haavisto (FIN), KTM, 8-1

3. Meico Vettik ((EST), KTM, 3-4

4. Gert Krestinov (EST), Honda, 6-3

5. Freek van der Vlist (NL), KTM, 2-9

6. Sven van der Mierden (NL), Kawasaki, 5-6

7. Nico Koch (D), GASGAS, 9-5

8. Matteo Puffet (B), KTM, 10-7

9. Micha-Boy de Waal (NL), GASGAS, 1-33(DNF)

10. Jeremy Knuiman (NL), KTM, 7-12

11. Tomas Kohut (SK), KTM, 13-8

12. Tim Koch (D), Husqvarna, 12-10

…

31. Max Bülow (D), KTM, 31-29