Video: Marc Márquez und die Donut-Wette von Austin

In der Supercross-Jungstar Jett Lawrence gewidmeten Video-Serie «Flight Plan» sind das Aufeinandertreffen mit MotoGP-Ass Marc Márquez und die Hintergründe der Donut-Aktion beim Texas-GP zu sehen.

Nachdem Marc Márquez beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» am 3. Oktober seinen siebten Texas-Sieg im achten MotoGP-Rennen auf dem COTA eingeheimst hatte, verspeiste er bei der Siegerehrung genüsslich einen Donut und beglich damit seine Wettschuld.



Der Repsol-Honda-Star hatte Jett Lawrence, dem aufstrebenden Supercross-Piloten und 250er-Champion der US-Nationals 2021, nämlich versprochen, im Falle eines Sieges auf dem Podium in einen Donut zu beißen – denn die Süßspeise ist das Markenzeichen des 18-jährigen Lawrence.

Dem vorausgegangen war ein gemeinsamer Show-Event am Mittwoch vor dem Texas-GP. Schließlich sind Márquez und Lawrence Honda-Markenkollegen und Red Bull-Athleten und teilen sich mit Alpinestars auch den Ausrüster. Die beiden waren auf Honda-NSF100-Pocketbikes auf der Kartstrecke des COTA unterwegs, dabei gab Marc Márquez dem jungen Australier auf und neben der Strecke fleißig Tipps.

«Um einen Titelgewinn zu wiederholen, muss man genauso oder sogar noch härter weiterarbeiten. Weil die anderen jetzt dich schlagen wollen», betonte der sechsfache MotoGP-Champion. «Es ist wichtig, dass man realisiert, dass man nicht jedes Rennen gewinnen wird. Wenn du mit 18 oder 17 Jahren gewinnst, dann hast du das Gefühl: ‚Wow, jetzt werde ich alles gewinnen.‘ Es ist aber unmöglich, an jedem Sonntag zu gewinnen.»

«Der beste Ratschlag ist wahrscheinlich, in schwierigen Situationen oder an einem schwierigen Wochenende die sozialen Netzwerke und all diese Dinge komplett zu vergessen», riet der 28-jährige Spanier, selbst leidenschaftlicher Motocrosser, dem zehn Jahre jüngeren Lawrence.

Eine Lektion auf der Strecke gab es beim Zeitfahren. Marc Márquez konnte seine eigene Rundenzeit nämlich bis auf vier Zehntel benennen. «Tja, auf dem Motorrad muss man schlau sein. Du musst an viele Dinge denken – hier hast du zum Beispiel eine GoPro», verriet der MotoGP-Star lachend seinen Trick für die Zeitnahme: Auf der Onboard-Kamera lief eine Uhr mit.

In einer kürzlich von Red Bull Motorsports veröffentlichten Episode der Video-Serie «Flight Plan» werden weitere Einblicke in das Aufeinandertreffen von Márquez und Lawrence gewährt.