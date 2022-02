LIQUI MOLY: Der (Schmier)Stoff, aus dem Träume sind

Vom Rookie bis zum Seriensieger: Seit Jahren gehen sämtliche Fahrer aus der Moto2- und Moto3-WM optimal geschmiert an den Start. Dem Hochleistungsöl von LIQUI MOLY sei Dank.

Geht es im internationalen Spitzensport um Höchstleistung, Zuverlässigkeit und Emotionen, ist wohl keine Marke so präsent wie LIQUI MOLY. Dies gilt insbesondere auch im Motorradrennsport. Denn zu dem hohen Bekanntheitsgrad, den der Schmierstoff- und Additivspezialist aus Ulm mittlerweile weltweit erlangt hat, trägt das langjährige Engagement in MotoGP einen gewichtigen Teil bei. Das markante, blau-rot-weiße Logo ist rund um den Globus längst fester Bestandteil an den Banden entlang der Grand-Prix-Strecken.

Doch weil bekanntlich auch die inneren Werte zählen, unterstreicht LIQUI MOLY seine starke Markenpräsenz bereits seit 2015 mit einer ebenso starken Performance auf der Rennstrecke – und zwar als offizieller Schmierstofflieferant der Serien Moto2 und Moto3. Das Besondere: Für dieses Engagement wurde kein hochexklusives Geheimöl im stillen Kämmerlein entwickelt, sondern sämtliche Teams beider Klassen verwenden das vollsynthetische Motorbike 4T Synth 5W-40 Race der schwäbischen Schmierstoffschmiede. Und wenn ein Serienöl den extremen Belastungen in Weltmeisterschaftsrennen standhält, beweist das die hervorragende Qualität des Motoröls. Dass dieses Topprodukt wie auch alle anderen Produkte für Motorräder von LIQUI MOLY für den Alltagseinsatz im Straßenverkehr «reibungslos» geeignet ist und hier maximale Leistung und perfekten Motorschutz bietet, versteht sich von selbst.

Ein hohes Lied auf die Spitzenqualität von LIQUI MOLY kann auch das LIQUI MOLY Intact GP-Team singen. Seit seiner Geburtsstunde im Jahr 2013 baut das Rennteam auf die Schmierstoffkompetenz made in Germany. 2020 wurde dieser erfolgreichen Partnerschaft Nachdruck verliehen, indem LIQUI MOLY seither als Namensgeber und Hauptsponsor fungiert. Ein hochprofessionelles und gleichzeitig freundschaftliches Bündnis, das erst vor kurzem für weitere fünf Jahre bis einschließlich 2027 verlängert wurde. In Zeiten von weltweiter Pandemie und von Unsicherheit geprägten Märkten ein weiteres deutliches Zeichen, dass LIQUI MOLY ein verlässlicher Partner ist und den Fans der MotoGP auch in den nächsten Jahren garantiert erhalten bleibt. Ob als blau-rot-weißes Logo während der spektakulären Rennübertragungen im TV, als Schmierstoff in den Rennbikes oder als Motoröl der Wahl im eigenen Motorrad.