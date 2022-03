Red Bull Ring: Neue Schikane vor Turn 3 einsatzbereit

Nach dem verheerenden Unfall von Johann Zarco und Franco Morbidelli beim MotoGP-Rennen in Spielberg 2020 war klar: Die Kurve 2 muss entschärft werden.

Auf den Red Bull Ring wurde vor dem Saisonstart 2022 die spektakuläre neue Layout-Variante mit der Schikane in Kurve 2 präsentiert, die beim Motorrad Grand Prix von Österreich von 19. bis 21. August am Spielberg zum Einsatz kommen wird. Die Umbauarbeiten auf dem Red Bull Ring sind jetzt abgeschlossen. Rennstrecken-Architekt Hermann Tilke war maßgeblich an der Planung beteiligt.

Der Auftakt der Motorrad-WM verspricht eine spannende Saison mit zahlreichen Titelanwärtern. Bis die besten Rider der Welt einmal mehr am Spielberg ihr Können zeigen, ist noch etwas Geduld gefragt – der Red Bull Ring ist jedenfalls gerüstet.

Im November 2021 begannen in Abstimmung mit FIM, Dorna und FIA die Umbauarbeiten für eine Layout-Variante, die seit kurzem fertiggestellt ist. Der renommierte Rennstrecken-Entwickler Hermann Tilke ist verantwortlich für die Planung einer Schikane im Nordwesten des Areals, die ab 2022 bei Zweirad-Rennserien zum Einsatz kommen wird.

Um WM-Punkte wird in der Formel 1 jedoch auch künftig auf der bisherigen Streckenführung ohne Schikane gekämpft, weil dort für Rennautos ohnedies kein Platz zum Überholen besteht.

Tickets für die MotoGP-Premiere des neuen Layouts beim Grand Prix von Österreich

Das VIDEO VOM BAU DER SCHIKANE AM RED BULL RING IN ZEITRAFFER:

Hermann Tilke adaptierte seinen Red Bull Ring höchstpersönlich. Mit Beginn im November 2021 wurde die Bergauf-Passage des Red Bull Rings im Bereich der zweiten Kurve in enger Abstimmung mit FIM, Dorna und der FIA zu einer Schikane ausgebaut. Eine Maßnahme, die Rennleiter und Ex-Rennfahrer Andreas Meklau noch im Sommer 2021 vor dem Steiermark-GP als unnötig bezeichnet hatte.

Doch die MotoGP-Fahrer und Safety Officer Franco Uncini waren sich einig: Diese High-Speed-Gefahrenstelle musste beseitigt und entschärft werden. Rossi und Viñales wurden von den herumfliegenden Motorrädern 2020 nur knapp verfehlt!

Maßgeblich für die Planung verantwortlich war der renommierte deutsche Rennstrecken-Architekt Hermann Tilke, der den österreichischen GP-Kurs bestens kennt. Tilke: «Mit dem Formel 1-Projekt hat für uns alles begonnen. Seitdem haben wir immer wieder kleinere und größere Veränderungen auf dem Red Bull Ring planerisch begleitet. Das ist eine wunderschöne Rennstrecke vor einem atemberaubenden Alpen-Panorama. Die Strecke wird zu Recht von den Zuschauern und Fahrern gleichermaßen geliebt.»

Mehr Attraktivität und Sicherheit für Race Bikes

Um besonders in der Motorrad-Königsklasse die Sicherheit auf dem Red Bull Ring zu erhöhen, wird der Top-Speed für Race Bikes bei der zweiten Kurve verringert. «Für die MotoGP war im betreffenden Streckenbereich ein reduziertes Geschwindigkeitsprofil notwendig. Dies wurde durch die kompakte Variante mit einer kreuzenden Rechts-Links-Kombination erreicht, ohne hierdurch die vorhandene Strecke zu beeinträchtigen. Die Planung war vor allem auch aufgrund der Geländetopographie eine echte Herausforderung», erklärte Hermann Tilke.

Im Rahmen umfangreicher Untersuchungen kristallisierte sich aus 15 Entwürfen schließlich das finale Layout-Konzept mit der Schikane als ideale Lösung heraus. Der Streckenplanung liegen solide Speed-Berechnungen zugrunde, aus welchen sich neue Dimensionierungen der Auslaufzonen und weiterer Sicherheitseinrichtungen ergeben haben.

90-Grad-Karussell für noch mehr Rennaction

Zwei 90-Grad-Turns im Charakter einer schnellen Doppelkurve sorgen für eine sportliche Herausforderung und werden den MotoGP-Piloten ihr ganzes fahrerisches Können abverlangen.

Damit ist in der Motorrad-Königsklasse noch mehr Spannung mit noch mehr Überholmanövern garantiert. Die zusätzliche Layout-Variante im Bereich der zweiten Kurve ist in erster Linie auf Zweirad-Rennserien ausgerichtet. Die gewohnte Streckenkonfiguration bleibt erhalten, somit sind ab sofort zwei Varianten verfügbar, die Kurvenbezeichnungen ändern sich nicht. Der Red Bull Ring besteht weiterhin aus zehn Kurven.

Das MotoGP-Wochenende am Spielberg

Etwas müssen sich die Fans noch in Geduld üben, bis am 21. August die neue Schikane für packendes MotoGP-Racing auf dem Red Bull Ring sorgen wird. Eines bleibt dabei unverändert: Zwischen den Sessions der weltbesten Motorrad-Rennfahrer wird am Spielberg ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

In der «Spielberg MotoGP Bike City» ist Unterhaltung mit Live-Acts und Stunt-Shows garantiert. Außerdem zeigen die Flying Bulls hoch über dem Rennasphalt atemberaubende Air Displays.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Zarco gegen Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Darryn Binder und Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Quartararo gegen Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira © Gold & Goose Quartararo, Oliveira, Zarco © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.