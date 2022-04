MotoGP-Quali live: Quartararo in der Favoritenrolle?

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) hat in Jerez eine beeindruckende Qualifying-Bilanz zu verteidigen. SPEEDWEEK.com schildert Q1 und Q2 der MotoGP-Klasse ab 14.10 Uhr im Live-Ticker.

Die jüngsten vier MotoGP-Rennen auf dem «Circuito de Jerez – Ángel Nieto» nahm jeweils Fabio Quartararo von der Pole-Position in Angriff. Der junge Franzose, der 2019 in die Königsklasse aufstieg, ist im Qualifying auf der 4,423 km langen GP-Strecke in Andalusien in seiner MotoGP-Karriere also noch ungeschlagen. Zudem feierte der Yamaha-Star im Juli 2020 seine ersten zwei MotoGP-Siege in Jerez.

Schon im FP3 am Samstagvormittag sagte allerdings Ducati-Hoffnungsträger Francesco «Pecco» Bagnaia dem Weltmeister mit Bestzeit den Kampf an. Die Top-2 trennten nur 0,006 Sekunden, zehn Fahrer lagen innerhalb dreieinhalb Zehntel.



Wer setzt sich im Qualifying des «Gran Premio Red Bull de España» 2022 durch?

Das MotoGP-Qualifying im Live-Ticker: