WORLD ADVENTURE WEEK: Einmaliges KTM-Erlebnis winkt

Egal, welches Bike du dein Eigen nennst: Registriere dich für die WORLD ADVENTURE WEEK und komme als einer von wenigen in den Genuss eines einmaligen KTM-Erlebnisses: Am 4. Juli 2022 geht's los!

Such dir einen Punkt auf der Landkarte, schwing dich in den Sattel und «GO ADVENTURE»: THE WORLD ADVENTURE WEEK 2022 von 4. bis 10. Juli ist eine perfekte Ausrede, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten auf den Weg zu machen. Die Haupt-Challenge besteht darin, in einer Woche 1000 km oder mehr zurückzulegen.

Die besten Sechs kommen in den Genuss eines einmaligen KTM-Fahrerlebnisses, auf die wagemutigen Abenteurer warten außerdem viele Tagespreise.

Mitmachen ist einfach: Lade die RISER-App aus dem App Store oder von Google Play herunter, wähle THE WORLD ADVENTURE WEEK unter den «Upcoming Challenges» und beginne damit, deine täglichen Fahrten aufzuzeichnen. An den Herausforderungen können Fahrer aller Marken teilnehmen.

THE WORLD ADVENTURE WEEK – Tages-Challenges:

4. Juli => Unternimm eine Fahrt und teile sie mit #theworldadventureweek

5. Juli => Fahre auf 890 m Seehöhe

6. Juli => Besuche einen KTM-Händler und poste ein Bild auf Social Media

7. Juli => Lege insgesamt 1290 Höhenmeter zurück

8. Juli => Registriere von Montag bis Freitag mindestens fünf Fahrten

9. Juli => Fahre 390 km am Stück (+ / - 15 km)

10. Juli => Unternimm eine Fahrt mit mindestens zwei Freunden

Für 2022 hat sich KTM einen ganz besonderen Preis ausgedacht, mit dem die abenteuerlustigsten Fahrer belohnt werden: Alle Fahrer, die 1000 km zurücklegen und mindestens drei der sieben Tages-Challenges schaffen, nehmen an der Verlosung eines einmaligen KTM-Erlebnisses teil.

Die ersten fünf gezogenen Finalisten gewinnen die All-Inclusive-Teilnahme an einem VIP-Fahrerlebnis im KTM-Stil: Sie werden die Ersten sein, die eine neue Generation von KTM ADVENTURE-Bikes unter echten Adventure-Bedingungen testen dürfen. Diese Veranstaltung findet in Europa in der zweiten Jahreshälfte statt. Das sechste und letzte Ticket wird an den Fahrer vergeben, der im Laufe der Woche die meisten Kilometer zurücklegt.

Alle Fahrer, die im Laufe der Woche erfolgreich 1000 km oder mehr zurücklegen, bekommen einen individuellen Preis von KTM. Weitere Informationen sowie die täglich zu gewinnenden Preise findest du auf theworldadventureweek.com.