Neue Doku-Serie von Honda: «Behind the Dream»

Zum 40-jährigen Bestehen der Honda Racing Corporation (HRC) bringt Honda eine Dokumentations-Serie über die Hintergründe im Rennsport. Folge 1 befasst sich mit MotoGP-Star Marc Márquez.

Am 1. September 1982 wurde die Honda-Motorsportabteilung HRC gegründet. Seitdem (aber auch schon zuvor) wurden in verschiedenen Serien und Kategorien zahlreiche Siege und Weltmeisterschaftserfolge gefeiert. Freddie Spencer, Wayne Gardner, Mick Doohan, Valentino Rossi und Marc Márquez waren einige der Erfolgsbringer des japanischen Herstellers.

Auch in anderen Serien feierte HRC große Triumphe. So gewannen beispielsweise John Kocinski und Colin Edwards einige Superbike-WM-Titel für Honda. Zuletzt gewannen bei der Rallye Dakar 2020 und 2021 Ricky Brabec und Kevin Benavides für Honda die härteste Rallye der Welt. Auch der fünffache Motocross-Weltmeister Tim Gajser erreichte alle seine Titel gemeinsam mit Honda.

Zum 40-jährigen Jubiläum, das am 1. September im Rahmen des San Marino-GP in Misano gefeiert wird, brachte der Konzern eine Doku-Serie an den Start. Die Doku umfasst insgesamt sechs Folgen und beschäftigt sich mit sechs verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Abteilungen. Alle zwei Wochen wird eine neue Episode auf YouTube erscheinen, bis zum MotoGP-Finale in Valencia im November.

In der ersten Folge «Marc», die am Freitag veröffentlicht wurde, geht es um Honda-Werksfahrer Marc Márquez aus der MotoGP-Weltmeisterschaft. Der achtfache Weltmeister wurde darin bei der Rückkehr ins GP-Fahrerlager am vergangenen Wochenende in Spielberg begleitet. Zu sehen sind unter anderem bisher ungesehene Szenen aus der Box, einige Ausschnitte eines Interviews und seine anhaltende Verletzung wurde thematisiert. Folge 2 erscheint übrigens am 9. September unter dem Namen «Stefan».