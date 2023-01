Brad Binder (KTM) über 2023: «Unsere grösste Chance»

Der Südafrikaner nimmt seine vierte Saison in der WM-Königsklasse in Angriff

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder konnte 2022 zwar keinen GP-Sieg erringen, er schloss die Saison aber als Zweiter auf dem Valencia-Podest ab. Nicht nur deshalb blickt er zuversichtlich auf die anstehende Saison.

Brad Binder wird in diesem Jahr seine vierte MotoGP-Saison in Angriff nehmen und zum neunten Mal in Folge auf einer KTM Gas geben. Der 27-jährige Südafrikaner hat in seiner bisherigen GP-Karriere bereits 17 GP-Siege errungen, zwei davon in der grössten WM-Kategorie. Im vergangenen Jahr konnte er zwar keinen ersten Platz bejubeln.

Drei Mal landete Binder aber als Zweiter auf dem Podest: Zum ersten Mal gelang ihm das in Katar, das Kunststück wiederholte er in Japan und beim Saisonfinale in Valencia. Auch danach lief es nach Wunsch, wie er im Rahmen der Team-Präsentation betont: «Ich bin schon seit vielen Jahren beim Red Bull KTM Team, ich denke, das wird die neunte Saison mit dem Team und die vierte in der MotoGP. Das ist aufregend, und ich fühle mich sehr gut, denn wir haben die letzte Saison gut abgeschlossen. Wir konnten beim jüngsten Test viele kleine Verbesserungen erzielen.»

«Und wenn man bedenkt, wie hoch die Leistungsdichte bei KTM derzeit ist, dann merkt man, dass jeder kleine Schritt einen grossen Unterschied ausmachen kann. Ich hoffe sehr, dass wir deshalb die Saison erleben werden, die wir uns erwarten und die Ergebnisse erzielen können, zu denen wir in der Lage sind», ergänzt der WM-Sechste des Vorjahres.

Dass ihn viele im vergangenen Jahr zu den besten Fahrern im MotoGP-Feld zählten, freut Binder: «Das ist natürlich sehr cool, es ist grossartig. Mir geht es ja auch nur darum, Podestplätze und Siege einzufahren. Dafür bin ich da. Wenn man sich das Gesamtbild anschaut, und auch die wirklich harten Phasen, die wir im vergangenen Jahr durchgestanden haben, ist der sechste WM-Rang ein gutes Resultat, aber bei weitem nicht das, was ich erreichen will.»

«Ich will die ganze Zeit vorne mitkämpfen und um den Titel fighten. Das ist das Ziel, das ich in meinem Leben erreichen will und wir müssen einfach weiter hart arbeiten – ich glaube wirklich, dass wir es dann auch erreichen können. Ich denke, in diesem Jahr bietet sich uns die grösste Chance dazu», fügt Binder kämpferisch an.

Und was sagt der Red Bull-KTM-Werksfahrer zu den Sprintrennen, die in diesem Jahr für mehr Action sorgen sollen? Binder erklärt: «Das ist für uns alle etwas Neues, aber ich freue mich darauf. Denn ich ziehe es immer vor, Rennen zu fahren. Wenn ich zwischen einem Rennen und schnellen Runden im vierten Training wählen dürfte, würde ich mich immer fürs Rennfahren entscheiden. Es wird sicherlich eine neue Erfahrung, denn als Fahrer musst du dir keine Sorgen um den Reifenabbau oder so machen. Es wird ein Vollgas-Rennen und ich bin sicher, dass es von der ersten bis zur letzten Runde ein grosser Fight werden wird. Das wird aufregend! Ich bin jetzt schon gespannt darauf, wie der erste Sprint in Portimão ausfallen wird.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.