Valentino Rossi: Hohe Erwartungen an Marini und «Bez»

Das Mooney VR46 Racing Team startet 2023 in seine zweite Saison in der Königsklasse. Teaminhaber Valentino Rossi glaubt, dass seine Schützlinge Marco Bezzecchi und Luca Marini konstant an der Spitze dabei sein werden.

Nachdem das Mooney VR46 Racing Team sein Engagement 2022 ausgeweitet hatte und in die Königsklasse aufgestiegen war, erlebte die Truppe von Valentino Rossi eine hoffnungsvolle Saison. Mit Rookie Marco Bezzecchi feierten sie in Assen ihr erstes MotoGP-Podest und standen in Thailand auf der Pole-Position. Auch Luca Marini mauserte sich im Saisonverlauf zu einem regelmäßigen Top-10-Kandidaten.

Bei der Teampräsentation am Montag versicherte MotoGP-Legende Rossi, dass in diesem Jahr der nächste Schritt folgen wird. «Ich habe hohe Erwartung an das Team. Unser Debüt 2022 war äußerst positiv. Die Mannschaft hat gute Arbeit geleistet und wir waren in vielen Rennen konkurrenzfähig. Wir haben zwei junge und talentierte Fahrer und ich hoffe, dass wir mit einem Jahr Erfahrung noch stärker sein werden.»

Der 44-jährige Italiener glaubt, dass seine Akademie-Nachkömmlinge auf der Ducati Desmosedici GP22, auf der Pecco Bagnaia im Vorjahr Weltmeister geworden ist, regelmäßig um Podestplätze und sogar Rennsiege mitkämpfen können. «Von Luca erwarte ich viel. Im letzten Jahr war er auf vielen Strecken stark und hatte den Speed für die vorderen Plätze. Leider hat er es nicht aufs Podest geschafft, auch wenn er dies verdient hätte. Das ist sein erstes Ziel in diesem Jahr.»

Während Marini nach seinem ersten MotoGP-Podestplatz strebt, hofft Vale bei «Bez» auf den ersten Sieg des VR46 Teams in der Königsklasse. «Marco war bereits in seiner Debüt-Saison sehr schnell und schaffte es in Assen aufs Podest. Er hat oft um die Top-5 gekämpft, das war eine super Saison für einen Rookie. In seinem zweiten Jahr wird er noch stärker sein und um seinen ersten Sieg kämpfen.»