Alex Rins (Honda): «Ich will Weltmeister werden»

Bei der LCR-Honda-Teampräsentation enthüllte Alex Rins seine diesjährige RC213V und sprach über die Entwicklung, die er in den letzten sieben Jahren seiner MotoGP-Karriere durchlebt hat.

In einem spannend inszenierten Kurzfilm trat Alex Rins am Dienstag zum ersten Mal in den offiziellen Farben des LCR Honda Castrol Teams in Erscheinung und präsentierte das Design seiner diesjährigen RC213V.

Nach sechs Jahren im Suzuki-Werksteam wird der 27-jährige Spanier 2023 erstmals für einen anderen MotoGP-Hersteller an den Start gehen und ist bereit für diese neue Aufgabe. «Es wird meine siebte Saison in der MotoGP sein. Ich denke, meine Stärke wird die Konstanz sein. Ich werde von Freitag an hart arbeiten, werde meine Notizen studieren und mit meinen Technikern und Ingenieuren versuchen, das Bike zu verstehen.»

Seit seinem Moto3-Einstieg im Jahr 2012 hat Rins eine lange Entwicklungsreise durchlebt, die ihn nachhaltig geprägt hat. «Ich lerne jedes Jahr etwas Neues», bestätigte der fünffache MotoGP-Sieger. «Während der Zeit habe ich gelernt, trotz des Drucks ruhig zu bleiben. Besonders in den letzten Jahren habe ich meine Mentalität stark verbessert, um auch die schwierigen Situationen zu meistern.»

An der Seite von Takaaki Nakagami strebt der Honda-Pilot nach Großem: «Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Dafür trainiere und arbeite ich hart. Sowohl auf der Strecke als auch Zuhause musst du alles unter Kontrolle haben und dich mit kompetenten Leuten umgeben, um die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können.»