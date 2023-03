Taka Nakagami (Honda) ist bereit für Erfolge

Takaaki Nakagami steht vor seiner sechsten Saison im LCR Honda Idemitsu Team. Bei der Teamvorstellung am Dienstag erklärte der Japaner, wer der Auslöser für seine Rennsportkarriere war und welche Ziele er 2023 verfolgt.

Nach einer verletzungsgeplagten MotoGP-Saison 2022, die Takaaki Nakagami mit 46 WM-Punkten lediglich auf Gesamtrang 18 abgeschlossen hatte, hofft er in diesem Jahr auf eine Kehrtwende. Bei der Teampräsentation am Dienstag zeigte sich der Honda-Pilot erstmals in den diesjährigen Farben des LCR Idemitsu Teams.

Seit seinem MotoGP-Einstieg 2018 ist der Japaner bei LCR Honda unterwegs, jedoch hat er es bislang bei keinem Rennen unter die Top-3 geschafft. Mit der Honda RC213V sitzt er zudem auf unterlegenem Material. «Mein Ziel 2023 ist es, wieder konkurrenzfähig zu sein», stapelte «Taka» daher tief. «Wir haben durch das Sprintrennen insgesamt 42 Läufe. Das wird anstrengend, aber wir sind bereit zu kämpfen und Erfolge einzufahren.»

Der zweifache GP-Sieger kann mit seinen 31 Jahren bereits auf eine lange internationale Karriere zurückblicken, die 2007 in der 125-ccm-WM begann. Nun erzählte er, welchen Einfluss der ehemalige japanische MotoGP-Pilot Daijiro Kato auf diese Laufbahn hatte. «Im Alter von neun Jahren bin ich zum ersten Mal bei einem MotoGP-Rennen in Motegi gewesen. Dort habe ich mein Idol Daijiro Kato getroffen. Er hat mir seine Stiefel geschenkt, diese habe ich immer noch. Von dem Moment an wusste ich, dass ich so sein will wie er.»