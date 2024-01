Live: Die Gresini-Teamvorstellung mit Marc Márquez

Der Countdown läuft: Marc Márquez und sein Bruder Alex enthüllen heute ihren neuen Gresini-Ducati-Look für die MotoGP-Saison 2024. Auf SPEEDWEEK.com sehen Fans die Präsentation live – zum Stream.

Mit der Verpflichtung von Marc Márquez landete Gresini Racing den Coup eines verrückten Transferkarussells. Vor einem Jahr hätte sich noch niemand vorstellen können, dass der achtfache Weltmeister – wie am Freitag geschehen – im Ducati-Museum auf der Desmosedici von Loris Capirossi, 2003 der erste MotoGP-Sieger für den Hersteller aus Borgo Panigale, posieren würde.

Umso größer ist der Hype um das neue Kapitel des 30-jährigen Superstars, der sich mit seinem Bruder und Teamkollegen Alex Márquez seit Donnerstag in Italien aufhält. Beim gemeinsamen Fotoshooting hatten die beiden sichtlich Spaß, dazu machte sich vor allem Marc am Teamsitz in Faenza mit der bewegten Geschichte seiner neuen Mannschaft vertraut, die 1997 von Fausto Gresini gegründet wurde und seither über alle GP-Klassen bereits drei WM-Titel, 61 GP-Siege und total 190 Podestplätze sammelte.

Team Principal Nadia Padovani, die den Traum ihres 2021 verstorbenen Mannes mit Unterstützung der gemeinsamen Söhne Lorenzo und Luca sowie des Kaufmännischen Direktors Carlo Merlini mutig und erfolgreich fortführt, wurde eigenen Aussagen zufolge selbst erst beim Valencia-Test richtig bewusst, für 2024 den sechsfachen MotoGP-Champion und 59-fachen GP-Sieger in der Königsklasse in den eigenen Reihen zu haben. Am 28. November war Marc Márquez unter enormem Medieninteresse beim Valencia-Test erstmals auf einer Ducati aus der Gresini-Box gerollt.

Der cleane Test-Look an seiner Desomsedici GP23 macht am heutigen Samstagabend der offiziellen 2024er-Lackierung Platz. Mit der offiziellen Teampräsentation vollführt Gresini Racing den ersten Tanz neuen der Saison – im wahrsten Sinne des Wortes, denn als Schauplatz wurde mit dem Cocoricò von Riccione einer der berühmtesten Nachtclubs Italiens ausgewählt: Die MotoGP-Präsentation beginnt um 18.30 Uhr, zuvor stellen sich schon die MotoE- und Moto2-Teams von Gresini vor.

Die Gresini-Teamvorstellung 2024 ab 18 Uhr im Livestream:

SPEEDWEEK.com ist in Riccione vor Ort und liefert Bilder, Stimmen, Einblicke – auch auf unserem Instagram-Kanal @speedweek_com.