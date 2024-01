MotoGP mit Spikes: Der Schock für Dani Pedrosa folgt 28.01.2024 - 14:15 Von Thorsten Horn

© Red Bull Patrick Friesacher, Franky Zorn, Dani Pedrosa und Raimund Baumschlager (v.l.) © Red Bull Die Reifen der KTM RC16 wurden mit zahlreichen Spikes versehen © Thorsten Horn Dani Pedrosa (re.) mit Eisspeedway-Vizeweltmeister Franky Zorn Zurück Weiter

Der erste öffentliche Auftritt von Dani Pedrosa mit einem mehr oder weniger aktuellen Red-Bull-KTM-MotoGP-Bike beim Ice Race in Zell am See fiel mangelndem Eis zum Opfer.