Nicht verpassen: Red Bull-KTM-Präsentation um 10 Uhr

Nach dem Sepang-Test geht es in dieser Woche mit den MotoGP-Teamvorstellungen weiter, am heutigen Montag lädt das Red Bull KTM Factory Racing Team um Brad Binder und Jack Miller zum digitalen Launch.

In weniger als vier Wochen wird im Flutlicht von Doha der erste Sieger der MotoGP-Saison 2024 gekürt, zuvor steht in Katar am 19. und 20. Februar noch der zweite Vorsaison-Test an. Die Wartezeit bis dahin verkürzen uns eine Reihe von Teampräsentationen:



12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing

13. Februar: Repsol Honda, Madrid/Spanien

15. Februar: LCR Honda

18. Februar: Aprilia Racing, Doha/Katar

28. Februar: Prima Pramac Racing

Den Anfang macht zu Beginn dieser Woche Red Bull KTM. Der letztjährige WM-Vierte Brad Binder geht in seine fünfte MotoGP-Saison (und seine total zehnte mit KTM). Jack Miller, der im Vorjahr zum österreichischen Hersteller zurückkehrte, macht 2024 die zehn Saisons in der Königsklasse voll.

Die frisch lackierte RC16 wird nicht im Rahmen einer traditionellen Vorstellung, sondern eines neuen digitalen Konzepts enthüllt. Fans sind eingeladen, um 10 Uhr einen Blick auf ktm.com zu werfen. Bereits eine halbe Stunde früher beginnt das Streaming-Programm in Zusammenarbeit mit motogp.com – live auf SPEEDWEEK.com zu sehen: