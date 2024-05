Marc Márquez (Ducati/2.): «Furchtbare zwei Runden»

MotoGP-Superstar Marc Márquez übernahm auch bei seinem Heim-Sprintrennen eine der Hauptrollen. Während andere Helden fielen, brachte der Gresini-Pilot seine Ducati vor jubelnden Fans als Zweiter ins Ziel.

Dass die Rennstrecke von Catalunya zu den weniger geliebten Pisten von Marc Márquez zählt, davor war beim Samstags-Sprint in Montmelo nichts zu spüren. Wie bereits beim letzten GP-Wochenende in Frankreich nahm das Wettrennen für MM93 einen fulminanten Verlauf. Die ersten sechs Positionen von Startplatz 14 machte der Gresini-Held in der ersten halben Runde gut. Dass er dabei in Kurve 1 das linke Winglet seiner Desmosedici opferte, hielt Márquez nicht davon ab, weitere Positionen gutzumachen.

Mit einer Mischung aus tollkühner Aufholjagd und Glück eroberte Marc Márquez bei seinem Heim-Sprint den nächsten Podiumsplatz.

Der Zweitplatzierte erlebte dabei besonders die Startphase mit einem schlechten Gefühl: «Zwar bin ich wieder sehr gut weggekommen, aber schon nach wenigen Kurven fühlte ich mich super unwohl. Die ersten beiden Runden waren furchtbar. In der Front war soviel Unsicherheit, dass ich mir fast sicher war, gleich zu stürzen. Ich war hinter Bastainini und hatte Probleme, an ihm dranzubleiben. Aber dann wurde das Gefühl schnell besser.»

Damit beschreibt der achtfache Weltmeister sein letztes großes Problem mit der Ducati Desmosedici: «Es war schon ganz am Anfang so und nun war es wieder besonders intensiv – mit neuen Reifen ist das Gefühl in den ersten zwei oder Runden negativ. Je länger ich fahre, desto besser wird es. Das ist auch das Problem in den Trainings. Aus dem Stand mit neuem Gummi eine super Zeit zu fahren, das schaffe ich nicht.»

Márquez weiter: «Und eigentlich ist es eine Katastrophe, wenn du keinen guten Startplatz hast. Ich meine, wenn man aus der zweiten oder dritten Reihe losfährt, dann ist es ein komplett anderes Rennen. Ich muss mich an diesem Punkt verbessern. Schneller vertrauen fassen und einen besseren Freitag absolvieren.»

Eine ganze Weile studierte Márquez GASGAS-Pilot Pedro Acosta. Erst eingangs der letzten Runde gelang es ihm den Rookie final einzukassieren. Der Darbietung des 20-Jährigen zollte Márquez größten Respekt. «Es ist wirklich spektakulär, ihn zu beobachten. Während Aleix das eine Extrem in Sachen Fahrstil ist, verkörpert Pedro das Gegenteil. Er nutzt den Körper wie kein anderer. Ich habe an einigen Stellen auch probiert, ihn zu kopieren, aber das klappt nicht wirklich.»

Der verrückte Sprint mit ständigen Führungswechseln brachte auch den WM-Stand in Bewegung. Während der vergleichsweise defensive Jorge Martin brav Punkte sammelte und seine Führung weiter ausbauen konnte, heißt der neue WM-Zweite: Marc Márquez.



Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück



WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.