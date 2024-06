Live-Ticker der MotoGP aus Assen: Geballte Action

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Grand Prix in Assen. Erfahren Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co über die 26 Runden läuft.

Im Sprintrennen am Samstagnachmittag ließ Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) auf dem TT-Circuit in Assen nichts anbrennen, ging beim Start in Führung und gab diese nicht mehr ab. WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) und Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales komplettierten das Podium, während Marc Marquez (Gresini Ducati) bereits in der zweiten Runde stürzte.

Die Aufstellung für den Grand Prix am Sonntag über 26 Runden entspricht nicht mehr dem Qualifying: Denn die beiden Aprilia-Piloten Aleix Espargaro und Lorenzo Savadori (Wildcard) müssen verletzungsbedingt verzichten und Martin wurde um drei Positionen von Startplatz 2 auf 5 strafversetzt, weil er während des Qualifyings 2 Raul Fernandez mit seiner langsamen Fahrweise behindert hatte.

Aus der ersten Startreihe kommen damit Bagnaia, Vinales und Alex Marquez, Reihe 2 bilden Fabio Di Giannantonio, Martin und Marc Marquez. In Reihe 3 stehen Franco Morbidelli, Brad Binder und Pedro Acosta.



Wie das Rennen in Assen läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.