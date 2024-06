Assen-Sprint: Starker Bagnaia triumphiert über Martin

Souverän: Weltmeister Bagnaia ist der beste Sprinter in Assen vor Jorge Martin

Vor vollen Rängen in Assen lieferten sich zwei Ducati-Piloten einen Kampf um die Sprint-Krone. Höchsten Speed und beste Nerven zeigte der Weltmeister: Pecco Bagnaia holte den Sieg vor Jorge Martin und Maverick Vinales.

Bagnaia gegen Martin gegen Vinales – oder Ducati gegen Aprilia. So die Situation an der Spitze vor dem achten MotoGP-Sprint des Jahres. Mit einem Vorsprung von 0,08 Sekunden hatte sich Weltmeister Bagnaia im Qualifying knapp vor Herausforderer und WM-Spitzenreiter Jorge Martin behauptet. Aprilia-Speerspitze Maverick büsste bereits 0,4 Sekunden ein, hatte dafür aber in allen Sessions mit konstanten Zeiten überzeugt.

Für Aufregung im Q2 hatte einmal mehr Marc Márquez gesorgt. Mit einem überhasteten Überholmanöver gegen Aleix Espargaro, der in einem Abflug des WM-Dritten Márquez geendet hatte, war die Chance auf einen Spitzen-Startplatz dahin. MM93 nahm den Sprint über 15 Runden von Platz 7 und auch erstmals hinter seinem Bruder Alex (4.) in Angriff. Mit Binder, Acosta und Bastianini auf den Rängen 9, 10 und 11 hatten aber auch andere Mitfavoriten kein überragendes Quali gezeigt.

Lupenrein war der Start der #1 von der Pole-Position: Pecco gelang es die Führung vor Jorge Martin in die erste Kurve zu verteidigen. Aus der zweiten Reihe gelang es Alex Márquez Landsmann Vinales zu überrumpeln. Und auch der ältere Márquez machte Plätze gut und fand sich nach der ersten Kurve an fünfter Position wieder. Nur 4,5 km später schlidderte die Startnummer 93 nach einem Crash übers Vorderrad über die Piste.

Hungrig zeigte sich auch Brad Binder. Der KTM-Star arbeitet sich ebenfalls zügig nach vorne. Nur knapp hinter der verbliebenen Gresini-Ducati von Alex Márquez lag Binder schnell auf Rang 5. Nicht gut in den Sprint kam dagegen Publikumsliebling Pedro Acosta. In der ersten Rennhälfte zirkulierte der Rookie auf Position 11. Ohne Drang nach vorne beendete der GASGAS-Youngster den Sprint als Zehnter.

An der Spitze lieferte Weltmeister Bagnaia hervorragende Arbeit ab. Runde um Runde legte der Italiener ein paar Meter mehr zwischen sich und den «Martinator» – der gleichzeitig den Abstand zu «Top Gun» Vinales gut kontrollieren konnte. Fünf Runden vor Schluss war Bagnaia der einzige Pilot mit 1:31er Rundenzeiten und einem Vorsprung von knapp 1,5 Sekunden auf Martin. Im Ziel hatte Dominator Bagnaia seinem Verfolger Jorge Martin 2,3 Sekunden abgenommen. Für den Ducati Werksfahrer ist es der sechste Sprint-Triumph – für Martin das 20. Sprint-Podium.

Hinter dem dominierenden Trio war ein bunter Kampf um Platz vier entstanden. Die beste Pace zeigte dabei Enea Bastianini, der Platz 4 bis ins Ziel verteidigen konnte. Fabio Di Giannantonio konnte eine weitere Ducati in den Top-5 platzieren. Als Sechster holte sich Brad Binder nach Durstrecke wieder ein sauberes Resultat. Direkt dahinter das erste Bike aus Japan unter Yamaha-Frontmann Fabio Quartararo. Franky Morbidelli holte den letzten WM-Zähler im achten Sprint des Jahres.

Luca Marini musste seine RC213V-Werks-Honda früh mit einem seltenen Motorschaden abstellen. Auch Wildcard Savadori schied aus, allerdings durch einen Sturz.

Einen großen Schreckmoment erlebten die Rennfans der Dutch TT in der letzten Linkskurve der letzten Runden, als Aprilia-Veteran Aleix Espargaro seine Werksfahrer bei über 200 km/h neben die Strecke warf. Der «Capitano» blieb bei dem Highspeed-Crash unverletzt.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 42 Rennen:

1. Martin, 180 Punkte. 2. Bagnaia 165. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 120. 5. Vinales 107. 6. Acosta 101. 7. Binder 89. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 79. 10. Alex Marquez 53. 11. Bezzecchi 45. 12. Quartararo 35. 13. Morbidelli 32. 14. Raul Fernandez 32. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 253 Punkte. 2. KTM 145. 3. Aprilia 144. 4. Yamaha 39. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 285 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 212. 3. Aprilia Racing 189. 4. Gresini Racing MotoGP 189. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 124. 6. Red Bull KTM Factory Racing 116. 7. Red Bull GASGAS Tech3 114. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 43. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.