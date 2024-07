Race of Champions: Iannone holt Pole vor Bagnaia 26.07.2024 - 18:58 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Polesetter Andrea Iannone

Race of Champions: Iannone holt Pole vor Bagnaia Im Qualifying für das Race of Champions bei der World Ducati Week (WDW) in Misano sorgte Superbike-WM-Ass Andrea Iannone für eine Überraschung, die eigentlich keine ist.