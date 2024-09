Live-Ticker MotoGP Aragon: Legt Marc Marquez nach?

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Grand Prix in Aragon. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co ergeht.

Mit seinem Sieg im Sprintrennen am Samstagnachmittag hat Marc Marquez aus dem Gresini-Team eine Durststrecke von 1042 Tagen beendet und stand im MotorLand Aragon endlich wieder ganz oben auf dem Podest – es war sein erster Triumph auf einer Ducati.

Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) eroberte als Zweiter acht WM-Punkte mehr als Titelverteidiger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), der die Zielflagge lediglich als Neunter sah. Martin konnte damit einen Fünf-Punkte-Rückstand in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft in einen Drei-Punkte-Vorsprung umwandeln. Überflieger Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) komplettierte das Podium im Sprint als Dritter.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 23 Runden, Start ist um 14 Uhr MEZ, Marc Marquez, Acosta und Bagnaia, Reihe 2 bilden Martin, Alex Marquez und Morbidelli. In Reihe 3 stehen Binder, Oliveira und Raul Fernandez.



