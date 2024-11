Live-Ticker aus Sepang: Holt Martin den MotoGP-Titel?

Zum Entsetzen des Ducati-Werksteams ging Titelträger Pecco Bagnaia im Sprint von Sepang zu Boden. Ist die MotoGP-Weltmeisterschaft verloren? Im Ticker von SPEEDWEEK.com sind Sie live dabei.

Der Zweikampf im Sprint von Malaysia währte nicht lange – nach einem Crash von Pecco Bagnaia donnerte Jorge Martin unangefochten zum Sieg. Der Pramac-Pilot konnte sich in der WM-Tabelle damit bis auf 29 Punkte von Bagnaia absetzen.

Geschlagen gibt sich das Ducati-Corse-Ass aber noch nicht. Nach der Sprint-Schlappe hat die #1 nichts mehr zu verlieren. Pecco wird alles auf eine Karte setzen, um die Übergabe der WM-Krone in Sepang zu verhindern. Noch kann sich Bagnaia gegen den MotoGP-Machtwechsel wehren.

Hinter den Spitzenreitern tobt auch in Sepang der Kampf um WM-Rang 3. Marc Marquez oder Enea Bastianini – der Malaysia-GP bringt eine Vorentscheidung. Ebenso spannend: Wie ziehen sich die Werke aus Japan aus der Affäre? Schlägt sich Johann Zarco am Sonntag auf der Honda ordentlich oder sichert sich Yamaha-Held Fabio Quartararo erneut ein Top-5 Ergebnis?



Alle Antworten zum MotoGP-Sonntag in Sepang lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.