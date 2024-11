Bastianini mit großem Crash: «Dem Plan nicht gefolgt»

Der nächstjährige Tech3-KTM-Pilot Enea Bastianini kam am Nachmittag bei den MotoGP-Testfahrten in Barcelona zu Sturz und zerstörte seine RC16 völlig. Sein Teammanager Nicolas Guyot hatte dafür kein Verständnis.

Im Multimillionengeschäft MotoGP haben Testfahrten mittlerweile eine immense Bedeutung: Die Saisonabschluss- und Vorbereitungstests sind ein paar der wenigen Anlässe, zu denen die Hersteller und Teams ihre weiterentwickelten Motorräder mit der Konkurrenz, oder, unter vergleichbaren Bedingungen auch teamintern, vergleichen können. Die Testfahrten sind zudem kurz und von vielen der neuen Teile gibt es oft keine Ersatzteile. Umso wichtiger ist es für die Teams, die wenige Zeit optimal zu nutzen, denn die daraus gewonnenen Daten müssen in die weitere Verbesserung der Bikes fließen und können so später über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Tech3-Teammanager Nicolas Guyon erzählte im Laufe des Dienstags davon, wie das Tech3-Team plante, den Testtag zu nutzen. Das französische KTM-Kundenteam, das im kommenden Jahr den Namen GASGAS wieder ablegen wird, geht mit Enea Bastianini und Maverick Vinales mit einem der erfahrensten Fahrerduos des Feldes in die kommende Saison. Trotz aller Erfahrung: Beiden Piloten gemein ist jedoch, dass sie sich erst an die RC16 gewöhnen müssen. «Es ist erst der erste Testtag. Wir wollen keine Fehler machen, denn das Ziel ist es herauszufinden, wie sich das Motorrad verhält.» Hilfreich seien dabei die Eindrücke der neuen Piloten: «Besonders auf dieser Strecke, auf der unsere Piloten vor wenigen Tagen noch mit einem anderen Motorrad Rennen gefahren sind, hilft uns der Vergleich. Wir wollen sehen, wo unsere Stärken und unsere Schwächen liegen. Darauf können wir später aufbauen. Wir haben letzte Saison bei Marc Marquez gesehen, dass sogar er ein paar Rennen gebraucht hat, um sich an sein neues Motorrad zu gewöhnen. Das braucht Zeit!»

Der optimalen Nutzung der begrenzten Testzeit kommt also besondere Bedeutung zu. Umso ärgerlicher, wenn nicht eingeplante Zwischenfälle die Pläne durchkreuzen.

Nur wenige Sekunden, nach dem Guyon diese Sätze in sein Mikrofon gesprochen hatte, stürzte Bastianini vor Kurve 5 und zerstörte seine RC16 dabei völlig. Ein Vorfall, für den sein Teammanager wenig Verständnis zeigte: «Enea sollte das Motorrad erst verstehen, bevor er richtig Gas gibt. Diesem Plan ist er offensichtlich nicht gefolgt!»

Bastianini hatte sich kurz vor seinem Crash in seiner 43. Runde von Rang 19 auf Rang 15 verbessert. Er konnte auf ein Ersatzmotorrad wechseln und die Testfahrten fortsetzen, jedoch mit Verzögerung.

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona, 15 Uhr (19. November):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:38,803 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,396 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,762

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,768

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,813

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892

8. Jorge Martín (E), Aprilia, +1,056

9. Maverick Viñales (E), KTM, +1,178

10. Brad Binder (ZA), KTM, +1,293

11. Alex Rins (E), Yamaha, +1,368

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, 1,393

13. Joan Mir (E), Honda, +1,486

14. Aleix Espargaró (E), Honda, +1,512

15. Luca Marini (I), Honda, +1,575

16. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,580

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,738

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,939

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,977

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,991

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,294

22. Jack Miller (AUS), Yamaha, +2,313

23. Somkiat Chantra (TH), Honda, +2,848

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +8,793