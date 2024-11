Fabio Quartararo: Nächste Arm-pump-OP überstanden

Yamahas MotoGP-Speerspitze Fabio Quartararo hat sich erfolgreich einer Operation am rechten Unterarm unterzogen. Die Winterpause wird er für Erholung und Aufbautraining nutzen.

Bei den MotoGP-Tests auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona war Fabio Quartararo am 19. November wieder einmal klar der schnellste Fahrer auf einer Yamaha M1. Der 25-Jährige verlor als Zweiter knapp 0,4 sec auf die Bestzeit von Gresini-Ducati-Mann Alex Marquez und war um 0,4 sec schneller als sein spanischer Teamkollege Alex Rins.

Nun hat sich Quartararo nochmals einer Operation unterzogen. Betroffen war der rechte Unterarm, wo den Weltmeister von 2021 immer wieder Krämpfe plagten. Allgemein bekannt ist dieses Phänomen bei Rennfahrern unter Arm-pump, medizinisch spricht man vom Kompartmentsyndrom.

«Die Operation ist überstanden», meldete sich «El Diablo» am Freitag. «Jetzt heißt es ein paar Tage ausruhen und dann bin ich wieder bereit für das Training.» Auf Grund der raschen Terminansetzung gleich nach der Saison sollten die nächsten offiziellen MotoGP-Tests im Februar auf dem Sepang Circuit in Malaysia gesundheitlich für den Franzosen kein Problem darstellen.

Insgesamt war es bereits die dritte Arm-pump-Operation für Quartararo. Der erste Eingriff fand im Jahr 2019 statt, es war damals seine erste MotoGP-Saison. Zuletzt war Fabio im Mai 2021 am Unterarm operiert worden, damals wurde der Eingriff in der laufenden Saison direkt vor seinem Heimrennen in Le Mans durchgeführt. Zuvor hatte er in Jerez wegen heftiger Probleme den Sieg verloren.

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona (19. November):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:38,803 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,396 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,595

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,651

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,668

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,705

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,762

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,765

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,768

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,813

11. Jorge Martín (E), Aprilia, +1,056

12. Maverick Viñales (E), KTM, +1,084

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,192

14. Aleix Espargaró (E), Honda, +1,204

15. Joan Mir (E), Honda, +1,267

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,279

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,335

18. Luca Marini (I), Honda, +1,429

19. Michele Pirro (I), Ducati, +1,683

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,761

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,143

22. Jack Miller (AUS), Yamaha, +2,222

23. Somkiat Chantra (TH), Honda, +2,492

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +8,793