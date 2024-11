MotoGP: So schaut der komplette Testkalender 2025 aus

Am 27. November wurde von der FIM der offizielle Testkalender 2025 für die Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 veröffentlicht. Getestet wird wieder vor und während der Saison.

Die Termine für die Vorsaison-Tests der MotoGP wurden bereits Ende August bekannt gegeben. Nun wurden auch die Daten für die Tests während der Saison veröffentlicht.

Am 19. November folgte der Auftakt in die Testsaison in Barcelona. Von 31. Januar bis 2. Februar findet in Malaysia auf dem Sepang International Circuit der Shakedown-Test statt. Bei diesem dürfen die Testfahrer, die Rookies und seit 2024 auch die Stammfahrer jener Hersteller teilnehmen, die aufgrund ihrer mageren Punkteausbeute in der Konstrukteurs-WM in die niedrigste Leistungsgruppe D mit besonderen Zugeständnissen eingestuft sind. Das trifft zum Saisonstart 2025, wie schon 2024, auf Honda und Yamaha zu.

Vom 5. bis 7. Februar werden dann alle Stammfahrer im Einsatz sein. Ein weiterer Vorsaison-Test findet vom 12. bis 13. Februar in Buriram statt, bevor dort Anfang März die MotoGP-Saison 2025 mit den ersten Rennen gestartet wird.

Vorsaison-Tests für die MotoGP-Saison 2025:

Shakedown-Test Sepang: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram-Test: 12. und 13. Februar

2025 wird es auch drei Testtage während der Saison geben. Die Fahrer werden dann jeweils am Montag nach dem Rennwochenende auf die Strecke gehen.

Termine für die Tests während der MotoGP-Saison 2025:

Jerez-Test: 28. April

Aragon-Test: 9. Juni

Misano-Test: 15. September

Auch die Test-Termine für die Klassen Moto2 und Moto3 wurden bekannt gegeben. Der Auftakt erfolgt in Portimao, wo jeweils ein privater Test stattfinden wird. Der offizielle Test in Jerez, bei dem sich die Moto2 und die Moto3 die Strecke teilen, findet im Februar statt.

Vorsaison-Tests 2025 Moto2 und Moto3:

Portimao-Test (Moto3): 10. und 11. Februar

Portimao-Test (Moto2): 12. und 13. Februar

Jerez-Test (Moto2 und Moto3): 18. bis 20. Februar

Die kleine und mittlere Klasse werden ebenfalls während der Saison testen:

Le Mans-Test (Moto3): 12. Mai

Le Mans-Test (Moto2): 13. Mai

Brünn-Test (Moto2): 21. Juli

Brünn-Test (Moto3): 22. Juli