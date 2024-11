MotoGP-Test von Honda auf dem Circuito de Jerez

Honda wird am 26. und 27. November in Jerez testen

Am Dienstag und Mittwoch in dieser Woche wird HRC in Jerez einen privaten MotoGP-Test gemeinsam mit einigen Teams aus der Superbike-WM durchführen.

Am 26. und 27. November werden einige Teams der Superbike-WM auf dem Circuito de Jerez einen zweitägigen Test absolvieren – darunter die Werksteams von Bimota, Yamaha und Kawasaki. Ebenfalls in Andalusien mit dabei wird das MotoGP-Werksteam von Honda sein. Die Werksfahrer Luca Marini und Joan Mir, LCR-Honda-Pilot Johann Zarco und Testfahrer Aleix Espargaro werden jeweils einen Testtag absolvieren und Neuerungen an der RC213V ausprobieren.

Der Test in Jerez hat für Honda eine hohe Priorität, weshalb der japanische Hersteller viele neue Teile mitbringen wird, wie Luca Marini zuletzt beim Test in Barcelona ankündigte: «In Jerez werden wir einige neue Dinge zum Testen haben. Das wird noch interessanter für uns als der Barcelona-Test», so der Italiener. Zu erwarten ist, dass HRC in Südspanien auch wieder das neue Chassis testen wird, das den Honda-Fahrern bereits in Barcelona zur Verfügung stand. Die ersten Eindrücke in Katalonien waren jedenfalls nicht positiv. «Für die Front ist es gut, beim Heck müssen wir uns weiter verbessern. Der Test war aber nicht perfekt, weil das Bike an sich komplett anders war», war Marini wenig begeistert in Barcelona. Auch Zarco konnte beim neuen Chassis bislang keinen Vorteil erkennen. «Da haben wir im Moment keine großen und positiven Unterschiede – das war die wichtigste Erkenntnis», so der 34-Jährige nach dem Barcelona-Test.

«Ein anderer Schwachpunkt bei unserem Bike ist die Kontrolle über den Hinterradgrip. Wir haben dafür noch nichts gefunden, um einen Schritt nach vorne zu machen. Das würde uns sowohl bei der Beschleunigung als auch in der Bremszone helfen», ging Zarco auf eines der größten Probleme ein, für das in Jerez und im Februar in Sepang eine Lösung gefunden werden muss. Interessant wird sein, ob Honda zum Jerez-Test auch einen neuen Motor mitbringen wird. «Wir müssen den Motor verbessern – das ist einer der wichtigsten Punkte, denn wir haben nicht das schnellste Bike. Es ist wichtig, dass unser Motorrad viel Leistung hat, um auf den Geraden zu kämpfen und auf der Bremse überholen zu können», forderte der Franzose, der in Barcelona als Zehnter in der Zeitenliste der beste Honda-Pilot war.

In Jerez wird der neue HRC-Testfahrer Aleix Espargaro eine weitere Gelegenheit haben, sich an die für ihn neue Honda zu gewöhnen. In Barcelona landete der Routinier auf dem 14. Platz.