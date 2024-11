Marc Marquez: Die Schmetterlinge sind wieder da

Nach vier erfolglosen Jahren mit Honda und vielen Operationen konnte Marc Marquez in der MotoGP-Saison 2024 mit Ducati wieder Rennen gewinnen. Auf sein ursprüngliches Niveau zurückzukommen sei schwierig.

MotoGP-Ass Marc Marquez beendete seine erste Saison mit Ducati auf dem dritten Gesamtrang. Der Spanier sagte bereits nach seinem Grand-Prix-Sieg in Aragon – dem ersten seit 1043 Tagen –, dass seine Saisonziele für 2024 damit erreicht wären. Es waren ungewöhnliche Worte von einem achtfachen Weltmeister, der mit einer großen Portion Verbissenheit und Siegeswillen ausgestattet ist.

Die MotoGP-Saison 2024 ist Geschichte. Ist er nun, mit etwas Abstand, immer noch zufrieden mit seinem Jahr? «Die Saison 2024 war sehr wichtig für meine Karriere. Ich hatte davor vier Jahre lang viele Verletzungen. Du zweifelst an deinen Fähigkeiten – ob du wieder konkurrenzfähig sein kannst und zu deinem höchsten Level zurückkehren kannst», erklärte Marquez im Interview mit seinem Sponsor Estrella Galicia. «Wir haben uns realistische Ziele gesetzt, wie zum Beispiel einen Platz unter den Top-5, ein Podium im Sprintrennen, dann ein Podium im Hauptrennen und schlussendlich den Sieg. Wir haben sie alle erreicht, einschließlich des wichtigsten Ziels – wieder Spaß zu haben und an jedem Wochenende die Schmetterlinge im Bauch zu spüren.»

Der 31-Jährige hat eine lange Tortur hinter sich – mit vielen Schmerzen, Operationen und Regenerations-Programmen. Auch in der abgelaufenen Saison ist Marquez mit der Ducati viele Male gestürzt – es waren insgesamt 24 Abflüge. Er hat davon aber keine gröberen Verletzungen davongetragen. Ist er körperlich wieder bei 100 Prozent? «Meine körperliche Verfassung ist gut. Gleichzeitig ist es, und da kann man jeden Arzt fragen, nach schweren Verletzungen immer schwierig, das gleiche Niveau zu erreichen», räumte er ein. «Der Körper ist klug und erinnert sich, aber er passt sich auch an – deshalb muss man härter arbeiten als vorher und versuchen, sich auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die die Verletzungen bei mir hinterlassen haben. Von diesem Punkt aus muss man versuchen, das Maximum zu leisten. Eines der wichtigsten Dinge im Jahr 2024 war, keine Verletzungen zu erleiden – auch wenn diese kommen, wenn man sie nicht erwartet. Aber es war wichtig, diese Beständigkeit zu haben und diesen körperlichen Schritt zu machen, der mir gutgetan hat. Im kommenden Winter werden wir meine Schwachpunkte stärken, um die Saison 2025 auf höchstem Niveau zu beginnen.»

Apropos, wie sieht seine Planung bis zum Test in Sepang Anfang Februar aus? «Es kann eine lange oder eine kurze Zeit sein, je nachdem wie man es angeht. Aber es ist wichtig, sich von der Saison zu erholen – besonders nach diesem letzten Teil der Asien-Tour», so Marquez. «Man muss dem Körper ein wenig Ruhe zu gönnen, Weihnachten mit Familie und Freunden verbringen und sich einen Urlaubsort suchen, der einem hilft, abzuschalten. Aber ich freue mich schon auf die ersten Februarwochen, wenn wir in Malaysia mit der Vorbereitung beginnen und dann in Thailand in die Saison starten.»