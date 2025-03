Diogo Moreira: Partnerschaft mit Yamaha Brasilien

Brasiliens Moto2-Hoffnung Diogo Moreira bindet sich mit einer technischen Partnerschaft an Hersteller Yamaha. Fans dürften damit hoffen, dass ihr Pilot passend zum Brasilien-GP 2026 einen Sprung macht.

Ab 2026 hat die MotoGP wieder einen Brasilien-GP. Auf dem Autódromo Internacional Ayrton Senna, benannt nach der Formel-1-Legende des Landes, in Goiâna in der Nähe der Hauptstadt Brasília finden ab kommendem Jahr wieder MotoGP-Rennen statt. Da wäre ein brasilianischer Fahrer in der Königsklasse des Motorradsport doch genau das Richtige, um die Fans endgültig zu begeistern.

Ein Kandidat auf den Sprung in die MotoGP ist Diogo Moreira. Neu ist jetzt: Der Brasilianer wird von Yamaha Brasilien unterstützt, steht also in direkter Verbindung mit dem Hersteller. Die Kooperation soll in Form einer technischen Partnerschaft gestaltet werden. Bedeutet also, dass Moreira Trainings-Bikes von Yamaha bekommt (sowohl für Flat-Track, Supermoto und Motocross als auch für die Rennpiste). Bei einem Promo-Event übernächste Woche in Brasilien (die MotoGP fährt zuvor im Nachbarland Argentinien) soll Moreira bereits mit einer Yamaha am Start sein, heißt es in brasilianischen Medien.

Spätestens mit seiner starken Performance in der Moto2 Ende der vergangenen Saison konnte sich Moreira auf den Schirm bringen. In der finalen Klassifikation wurde er zwar nur 13., punktete aber in den letzten fünf Rennen konstant, dreimal davon zweistellig. Im ersten Rennen dieses Jahres in Thailand wurde der Italtrans-Pilot Moreira auf seiner Kalex Vierter, verpasste das Podium nur um knapp zweieinhalb Zehntel.

Seit Alex Barros 2007 die MotoGP verlassen hat, herrscht bei den Brasilianern fahrerisch Ebbe. Eric Granado wechselte von der Moto2 in Richtung MotoE. Zeit für einen Fahrer aus dem motorsportbegeisterten Land in der MotoGP wäre es in der Hinsicht also definitiv. Und vielleicht schwimmt Moreira ja auch auf einer Welle mit: Nach Jahren ohne eigenen Stammfahrer in der Formel 1 hat dort nun Gabriel Bortoleto den Sprung in die Spitzenklasse geschafft.

2025 geht es für Moreira aber erst mal um die Punkte in der Moto2. In einer Woche steht dort der GP in Brasiliens Nachbarland Argentinien an.