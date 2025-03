Marc Marquez (Ducati): «War komplett mein Fehler»

MotoGP-Ass Marc Marquez (Ducati) stürzte im Grand Prix in Austin und warf 25 Punkte weg. Nach dem Rennen sprach er über seinen Fehler und seine taktische Finte in der Startaufstellung.

Die Voraussetzungen für Marc Marquez für den Red Bull Grand Prix of the Americas waren perfekt. Er kam mit vier Siegen im Gepäck und viel Selbstvertrauen nach Austin. In den Trainingssessions war er immer der Schnellste. Im Q2 erzielte er seine achte COTA-Pole, im Sprintrennen holte er sich seinen fünften Saisonsieg. Im Grand Prix am Sonntag rechnete jeder mit einem Sieg des Ducati-Werkspiloten. Doch es kam anders.

Vor dem Start des MotoGP-Rennens regnete es leicht und die Strecke war nass. Marc Marquez hatte wie die meisten anderen Piloten Regenreifen auf seinem Bike aufgezogen. Sekunden vor dem Start folgte dann das große Chaos – ausgelöst vom achtfachen Weltmeister. Marquez sprintete in die Box, um das Motorrad zu wechseln. Einige andere Fahrer folgten ihm und schnappten sich ihre Ersatzbikes, die mit Trockenreifen ausgerüstet waren. Die Folge war ein riesengroßes Chaos, es folgte ein Startabbruch. Normalerweise hätten Marquez und die anderen Fahrer aufgrund dieser Aktion aus der Box in die Aufwärmrunde gehen müssen. Doch weil das halbe Feld das taktische Spielchen von Marquez mitmachte, wurde die Quick-Restart-Procedure aktiviert.

«Ich kenne die Regeln und weiß, wie ich das Zeitlimit vor dem Start exakt ausnutzen kann. Ich habe meinen Mechaniker sieben Minuten vor dem Zeitlimit gefragt, ob das zweite Bike bereit sei – ich habe dann gesagt, dass ich vielleicht das Grid verlassen werde», schilderte Marquez die bewusst herbeigeführte Aktion. «Ich habe den Jungs vorhergesagt, dass mir dann wohl mindestens zehn Fahrer folgen werden und sie dann auch den Start stoppen würden, was auch passiert ist. Wir haben also alles richtig gemacht.»

Mit zehn Minuten Verzögerung nahm alles seinen Lauf: Sighting Lap, Aufwärmrunde und Rennstart. Der Grand Prix wurde jedoch um eine Runde auf 19 Umläufe gekürzt. Im Gegensatz zum Sprintrennen kam MM93 dieses Mal gut weg vom Start. Während er vorne seine Runden drehte, kämpften hinter ihm sein Bruder Alex Marquez und Pecco Bagnaia um Position 2. Nach sieben Runden führte er bereits 2,2 Sekunden vor Bagnaia. Zwei Runden später dann der Schock: Marc Marquez stürzte in Kurve 4 – er fuhr über den Kerb und sein Vorderrad rutschte weg.

Zu seinem Crash, den er völlig unbedrängt fabrizierte, sagte er: «Wir haben in der einfachsten Phase den Fehler gemacht, ich war bereits zwei Sekunden vorne. Ich habe den Kerb einfach etwas zu sehr geschnitten – es war komplett mein Fehler. Ich bin zuvor schon über den Kerb gefahren, habe es in der einen Runde dann aber übertrieben», haderte der 32-Jährige. «Ich war mit vollem Vertrauen unterwegs – außer vielleicht zum Beispiel in Kurve 12 habe ich mich sehr sicher gefühlt. Fakt ist, dass wir nun 25 Punkte verloren haben. Es ist schade für das Team. Aber das Positive ist, dass wir in der WM quasi gleichauf mit Alex sind und wir haben jetzt eine gute Atmosphäre in der Familie als Erster und Zweiter in der WM.»

Mit seiner ramponierten Ducati und ohne Fußraster nahm Marc Marquez das Rennen nach seinem Sturz wieder auf. Er fuhr dann noch einige Runden, aber nachdem er im Feld durchgereicht wurde, steuerte er die Box an und gab auf. In der WM-Tabelle liegt er nun mit 86 Punkten einen Zähler hinter seinem Bruder Alex.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP COTA, Grand Prix (30. März):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 39:00,191 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +2,089 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +3,594

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,732

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +11,857

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +12,238

7. Enea Bastianini (I), KTM, +12,815

8. Luca Marini (I), Honda, +15,646

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +16,344

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,255

11. Alex Rins (E), Yamaha, +24,256

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +27,938

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +35,740

14. Maverick Viñales (E), KTM, +42,724

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,397

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:03,601

17. Johann Zarco (F), Honda, +2 Runden

– Marc Márquez (E), Ducati

– Fermin Aldeguer (E), Ducati

– Brad Binder (ZA), KTM

– Pedro Acosta (E), KTM

– Joan Mir (E), Honda

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.