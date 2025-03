Ogura (9.): «Richtige Entscheidung – nichts gewonnen»

MotoGP-Rookie Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) belegte im Austin-GP den neunten Rang. Ohne das von Marc Marquez verursachte Startchaos wäre für ihn viel mehr drin gewesen – er war einer der Verlierer in dieser Situation.

Trackhouse-Pilot Ai Ogura zeigte beim Red Bull Grand Prix of the Americas erneut starke Leistungen. In den Trainingssessions bei wechselnden Bedingungen tat sich der Moto2-Weltmeister noch schwer – im Qualifying reichte es nur für Startplatz 18. Doch sowohl im Sprint als auch im Grand Prix kämpfte er sich am Ende jeweils auf Rang 9 vor. «Am Samstag im Sprint habe ich aus eigener Kraft Positionen gut gemacht, am Sonntag profitierte ich auch von den Stürzen vor mir – ich habe dazu also nicht so viel beigetragen. Der Sprint war besser, aber ein Top-10-Ergebnis ist sehr gut», fiel das Resümee des Japaners aus.

In der chaotischen Startphase blieb der Rookie ruhig. Zur Erinnerung: Marc Marquez sprintete unmittelbar vor der Aufwärmrunde in die Box, um auf das Motorrad mit Trockenreifen zu wechseln. Viele andere Fahrer folgten ihm und schnappten sich ebenfalls ihre Ersatzbikes. Die Folge war ein riesengroßes Durcheinander, es folgte ein Startabbruch. Weil das halbe Feld das taktische Spielchen von Marquez mitmachte, wurde aus Sicherheitsgründen auf eine 10-minütige Verschiebung und die Quick-Restart-Procedure entschieden. Ogura war einer der wenigen Fahrer, welche von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen hatten und mit Slicks in der Startaufstellung standen – sein Vorteil wurde ihm durch die zweifelhafte Aktion genommen. «Ich finde es sehr schade für mein Team, denn sie haben die richtige Wahl getroffen», war der 24-Jährige enttäuscht. «Am Ende ist das passiert: Wer die richtige Entscheidung traf, hat nichts gewonnen und wer die falsche Entscheidung traf, hat nichts verloren. Für mein Team war das nicht gut, aber es ist okay.»

Etwas weniger gelassen sah die Situation unmittelbar danach Trackhouse-Teammanager Davide Brivio: «Es ist ein Desaster, es geht nicht, dass unsere richtige Entscheidung sabotiert wird.» Das Ganze wird noch für einige Diskussionen sorgen.

Hatte Ogura vor dem Startchaos das Gefühl, die richtige Reifenwahl getroffen zu haben? «In der Sighting Lap war es sehr nass, aber sobald der Regen weniger wurde, trocknete die Strecke sehr schnell auf. Deshalb hat sich mein Team für die Slick-Reifen entschieden – das war richtig», ist er sich sicher.

Ai Ogura hat mit starken Leistungen in Austin erneut bewiesen, dass er die Umstellung von der Moto2 auf die MotoGP sehr schnell geschafft hat. In der Gesamtwertung liegt er derzeit mit 25 Punkten auf Rang 6.

Ergebnisse MotoGP COTA, Grand Prix (30. März):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 39:00,191 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +2,089 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +3,594

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,732

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +11,857

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +12,238

7. Enea Bastianini (I), KTM, +12,815

8. Luca Marini (I), Honda, +15,646

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +16,344

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,255

11. Alex Rins (E), Yamaha, +24,256

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +27,938

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +35,740

14. Maverick Viñales (E), KTM, +42,724

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,397

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:03,601

17. Johann Zarco (F), Honda, +2 Runden

– Marc Márquez (E), Ducati

– Fermin Aldeguer (E), Ducati

– Brad Binder (ZA), KTM

– Pedro Acosta (E), KTM

– Joan Mir (E), Honda

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.