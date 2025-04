Le Mans: MotoGP verlängert Vertrag bis 2031

Le Mans stellte 2024 erneut einen Zuschauerrekord in der MotoGP auf

Eine Woche nachdem die Dorna bekannt gab, dass die MotoGP bis mindestens 2031 in Valencia fahren wird, kam nun die Nachricht, dass auch der Vertrag mit Le Mans um weitere fünf Jahre verlängert wurde.

Le Mans stellte 2023 einen Zuschauerrekord (278.805) für die MotoGP auf und brach ihn im vergangenen Jahr mit 297.471 Besuchern erneut. Die Fans machen den Frankreich-GP jedes Jahr zu einem Spektakel. Diese können sich auf mindestens sieben weitere Ausgaben auf der Traditionsrennstrecke freuen. Ende 2026 läuft der aktuelle Vertrag aus, die frühzeitige Vereinbarung von 2027 bis 2031 unterstreicht, wie beim Valencia-GP, den gemeinsamen Willen, Le Mans langfristig im MotoGP-Kalender zu behalten.

Im Jahr 1969 gastierte die Motorrad-WM zum ersten Mal auf dem Bugatti Circuit. Seit der Saison 2000 ist die südlich von Le Mans gelegene Strecke dauerhaft im GP-Kalender verankert. 2023 diente sie als Schauplatz des 1000. Grand Prix seit Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1949.

«Frankreich hat bereits ein unglaubliches Erbe im Motorsport, und wir sind stolz darauf, dass unser Grand Prix von Frankreich dazu beigetragen hat und gleichzeitig eine riesige neue Welle von Fans für die Veranstaltung, die Region und den Sport selbst anzieht», meinte Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports im Zuge der Vertragsverlängerung. «Wir sind das größte Sportereignis in Frankreich, und die Tribünen spiegeln unser wachsendes und vielfältiges Publikum wider und zeigen genau das, was wir in der ganzen Welt sehen wollen. Frankreich ist ein wichtiger Markt für uns, und die Zusammenarbeit mit PHA Claude Michy könnte nicht besser sein.»

«Ich hatte vor vielen Jahren das Privileg, Carmelo Ezpeleta kennenzulernen – er hat mir immer das Vertrauen geschenkt», sagte Claude Michy, Chef des Veranstalters PHA Claude Michy. «Ich habe großen Respekt vor ihm und bin ihm zutiefst dankbar, weil er es geschafft hat, die MotoGP weiterzuentwickeln und zu dieser unglaublichen Show zu machen. Unser Promoter-Vertrag läuft 2026 aus und ich bin erfreut, geehrt und stolz, dass er bis 2031 verlängert wird.»

Die 4,185 km lange Piste in Le Mans erstreckt sich über sieben Rechts- und vier Linkskurven, wobei die längste Gerade 750 Meter misst. Der erfolgreichste Fahrer in Frankreich ist Jorge Lorenzo. Der Spanier gewann den Frankreich-GP insgesamt sechs Mal, davon fünf Mal in der MotoGP. Im letzten Jahr gewann Jorge Martin sowohl den Sprint als auch den Grand Prix. Marc Marquez belegte jeweils Rang 2.

In diesem Jahr findet der Frankreich-GP vom 9. bis 11. Mai statt. Wir werden sehen, ob der Zuschauerrekord in der MotoGP 2025 erneut gebrochen wird.