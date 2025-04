Aleix Espargaro vor seinem ersten Profi-Radrennen

MotoGP-Testfahrer Aleix Espargaro bestritt am vergangenen Wochenende sein erstes hochrangiges Radrennen und belegte den siebten Rang. Im Juni wird er sein Debüt im professionellen Straßenradsport geben.

Aleix Espargaro hatte im November 2024 beim Saisonfinale in Barcelona sein letztes MotoGP-Rennen als Stammfahrer. Seitdem ist der Spanier für Honda als Testfahrer an der Weiterentwicklung der RC213V beteiligt.

Seit 1.1.2025 steht der 35-Jährige auch beim Radrennstall «Lidl Trek Future Racing» unter Vertrag. Nach zwei Jahrzehnten in der Motorrad-Weltmeisterschaft wechselte er als erster Athlet der Geschichte von der MotoGP zum Profi-Radsport.

Am 29. März nahm der Ältere der Espargaro-Brüder am Eintagesrennen 114 Gravel Race der UCI Gravel World Series teil und wurde starker Siebter. Das 123 km lange Rennen führte von Elvas in Portugal nach Badajoz in Spanien. Mittlerweile ist auch bekannt, wo Espargaro sein erstes Profi-Radrennen bestreiten wird: «Das erste Rennen wird das Andorra Clàssica, hier in meiner Heimat sein», sagte er im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung El País. Das Andorra Clàssica ist ebenfalls ein Eintagesrennen und findet am 22. Juni 2025 statt. Zu seinen Plänen nach seinem ersten großen Rennen meinte Espargaro: «Danach werde ich voraussichtlich an den nationalen Meisterschaften teilnehmen und im Juli zwei einwöchige Rennen bestreiten.

Der frischgebackene Radsportler hat zwar nicht gesagt, um welche Rennen es sich handelt, aber es könnten die Österreich-Rundfahrt und die Großbritannien-Rundfahrt sein, wenn man sich den Radsportkalender ansieht.

Langweilig wird es dem Familienvater in seinem Doppelleben als Profi-MotoGP-Tester und Profi-Radrennfahrer jedenfalls nicht werden. Die Weiterentwicklung der Honda wird ihn 2025 ordentlich auf Trab halten.