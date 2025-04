KTM bleibt in Jerez: Weiterer Privattest mit Pedrosa

Um den Rückstand zur Elite der MotoGP schnellstmöglich zu schließen, weitet KTM das Engagement der Testabteilung aus. An den offiziellen MotoGP-Test nach dem GP hängen die Österreicher direkt die nächste Session an.

Als klar wurde, dass sich die Ergebnisse der Wintertests nicht auf den Saisonstart der MotoGP übertragen ließen, rief die KTM-Testabteilung einen zusätzlichen Zweitagestest auf der GP-Piste von Jerez aus. Doch aus der Session mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro wurde nichts – der Test fiel den Wetterbedingungen in Andalusien zum Opfer.

Ein weiterer Privattest in Misano konnte dann zwar über die Bühne gehen, doch bei sehr kaltem Asphalt verlief auch die Erprobung in Italien wenig effektiv.

Während die Piloten der MotoGP in Jerez zum FP1 auf den Kurs beschleunigten, erfuhr SPEEDWEEK.com: Während die vier Stammpiloten der Österreicher am Montagabend zusammenpacken, bleibt die Teststruktur stehen. Dani Pedrosa wird für KTM Racing auch am Dienstag (29. April) weitere Erprobungen durchführen.

Das detaillierte Testprogramm verriet Technik-Boss Sebastian Risse nicht, der Ingenieur gab aber zu Protokoll: «Insgesamt geht es darum, die Entwicklung weiterzutreiben. Aus Munderfing kommen ständig Updates, mögliche Verbesserungen, und zuletzt waren wir nicht in der Lage, das Programm der Testmannschaft wie erhofft abzuspulen. Mit dem zusätzlichen Testtag und mit Dani wollen wir das wieder aufholen.»

Dani Pedrosa saß zuletzt vor drei Wochen in Misano für zwei Tage auf der Entwicklungs-RC16. Die letzte Testerfahrung des GP-Urgesteins in Jerez datiert aus dem November 2024 – mit Pol Espargaro wurden damals die letzten Vorbereitungen auf Strecke vor der Winterpause getroffen.

Aufgrund der Concessions-Regeln (nur Honda und Yamaha dürfen privat mit den Stammfahrern testen) sind die Stammfahrer der Österreicher nur für den offiziellen Testtag zugelassen.