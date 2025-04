Jerez, FP1: Alex Marquez (Ducati) weit voraus

Im FP1 der MotoGP-Klasse in Jerez war Alex Marquez (Gresini Ducati) der Schnellste. Marc Marquez (Ducati Lenovo) und Fabio Quartararo (Yamaha) landeten auf den Rängen 2 und 3. Aleix Espargaro (Honda) auf Platz 11.

Am Freitagvormittag fand in Jerez das 45-minütige FP1 der MotoGP-Klasse statt. Die Lufttemperatur betrug angenehme 21 Grad Celsius, der Asphalt des 4,428 km langen Circuito de Jerez hatte sich auf 28 Grad aufgewärmt.

Nach seinem folgenschweren Sturz in Katar, fehlte Weltmeister Jorge Martin in der Aprilia-Box. Für ihn springt in Jerez wieder Testfahrer Lorenzo Savadori ein. Auch Miguel Oliveira ist in Andalusien nicht dabei – er kuriert immer noch seine komplizierte Schulterverletzung, die er sich bei seinem Crash in Argentinien zugezogen hatte, aus. Seine M1 pilotiert in Spanien wieder Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez.

Um Punkt 10.45 Uhr gingen die Fahrer der Königsklasse auf die Strecke. Die erste nennenswerte Zeit setzte nach rund fünf Minuten Alex Marquez (Gresini Ducati) mit 1:38,686 min.

Danach wurden die Rundenzeiten kontinuierlich nach unten geschraubt. Die Top-3 nach zehn Minuten: Alex Marquez (1:37,239 min), Joan Mir (+0,262 sec) und Pecco Bagnaia (0,359 sec).

WM-Leader Marc Marquez verfolgte zu diesem Zeitpunkt das Geschehen in der Box – er war noch keine gezeitete Runde gefahren. Kurz darauf ging er mit seinem Ersatzbike das zweite Mal auf die Strecke, kehrte dann aber gleich wieder an die Box zurück. Anscheinend hatte der achtfache Weltmeister technische Probleme mit seinen roten Desmosedici. Kurios: Zuerst fuhr MM93 an seiner Box vorbei und steuerte die Gresini-Box an – diese war im letzten Jahr sein zuhause.

Nach einigen Minuten startete Marc Marquez einen dritten Versuch. Zu diesem Zeitpunkt führte immer noch sein Bruder Alex. Marc setzte sich dann mit 1:38,068 min auf Position 11.

Zur Hälfte der Session ging Marc Marquez mit 1:37,188 min in Führung – es schien, dass jetzt alles nach Plan lief. Vom Rundenrekord waren die MotoGP-Piloten allerdings noch weit entfernt – diesen hatte Bagnaia 2024 mit 1:36,025 min aufgestellt.

Alex Marquez lag 20 Minuten vor dem Ende auf Platz 2. Hinter ihm folgte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Honda-Testfahrer Aleix Espargaro war auf Rang 13 zu finden, Pecco Bagnaia auf Position 5.

19 Minuten vor dem Ende stürzte Alex Marquez in Kurve 1 über das Vorderrad. Er stand sofort wieder auf, sprintete zum Streckenrand und schnappte sich dort einen Roller, um in seine Box zurückzufahren. Sieben Minuten später ging AM73 mit seinem Ersatzbike wieder auf die Strecke.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales und Joan Mir.

Drei Minuten später setzte sich Alex Marquez mit 1:36,831 min an die Spitze. Jack Miller (Pramac Yamaha) preschte auf Rang 6 nach vorne.

An die Zeit von Alex Marquez kam niemand mehr heran. Bruder Marc beendete das FP1 auf Rang 2, Quartararo wurde Dritter. Dahinter folgten Vinales, Mir, Miller, Bagnaia, Zarco, Rins und Morbidelli. Honda-Testfahrer Aleix Espargaro, der in Jerez mit einer Wildcard antritt, wurde starker Elfter.

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (25. April):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:36,831 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,357 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,590

4. Maverick Vinales (E), KTM, +0,594

5. Joan Mir (E), Honda, +0,670

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,696

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,701

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,708

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,730

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

11. Aleix Espargaro (E), Honda, +0,915

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,026

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,105

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,205

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,263

16. Luca Marini (I), Honda, +1,254

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,264

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,326

19. Pedro Acosta (E), KTM, +1,338

20. Enea Bastianini (I), KTM, +1,569

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,648

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,496

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,768