KTM-Aufschwung: Top-3 für Acosta wieder in Reichweite

Auf dem neuen Balaton Park Circuit herrscht für alle MotoGP-Piloten Gleichstand. Pedro Acosta wittert seine Chance, dort den KTM-Aufwärtstrend fortzusetzen und erneut um Podestplätze zu kämpfen.

An diesem Wochenende gastiert die MotoGP erstmals auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn – für alle Piloten mehr oder weniger Neuland. Pedro Acosta geht die Herausforderung mit Selbstvertrauen an. Der KTM-Pilot überzeugte zuletzt in Spielberg mit Platz 4 im Grand Prix und Platz 3 im Sprint. Seine Formkurve zeigte zuletzt klar nach oben.

«Das Gute ist, dass wir alle mehr oder weniger in derselben Situation starten – bei null. Ich war in diesem Jahr schon in Brünn zum ersten Mal, das ist also nichts Ungewöhnliches. Die Strecke hier sieht so aus, als könnte sie gut zu meinem Stil passen», erklärte der Spanier.

Entscheidend für seinen Aufwärtstrend war eine Arm-Pump-Operation, der er sich Acosta im Frühjahr unterzog. «Das war die beste Entscheidung der letzten Monate. Jetzt kann ich voll attackieren, ohne diese Probleme mit den Armen zu haben. Auf der MotoGP-Maschine fühle ich mich super wohl», betonte er. Unterstützt wird er dabei von seinem Physio-Team, das vor allem Schultern, Unterarme und Hände im Blick hat.

Sportlich sieht Acosta nicht nur die Fortschritte bei sich selbst, sondern auch beim Hersteller KTM. «Marco [Bezzecchi] hat einen großen Schritt gemacht, aber auch wir haben uns verbessert. Anfangs war ein Podium fast unrealistisch, jetzt können wir mindestens um Platz 4 kämpfen – und sind näher dran als zu Saisonbeginn», so der 21-Jährige.

In der WM-Tabelle liegt Acosta derzeit auf Rang 7, punktgleich mit den beiden VR46-Piloten Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli. Gelingt es ihm, in Ungarn mehr Punkte als die beiden Italiener zu holen, könnte er auf WM-Rang 5 aufsteigen. Neben Brad Binder und Enea Bastianini, die ebenfalls einen Aufwärtstrend verzeichnen konnten, muss KTM auch in Ungarn auf Maverick Vinales aufgrund einer Schulterverletzung verzichten. Testfahrer Pol Espargaro wird ihn im Tech3-Team ersetzen.

WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.