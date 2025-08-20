Zeitplan für die MotoGP-Premiere am Plattensee

Am kommenden Wochenende geben die MotoGP-Asse beim Großen Preis von Ungarn ihr Debüt auf dem Balaton Park Circuit. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Ende Juli gastierte die Superbike-WM erstmalig auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn, vom 22. bis 24. August wird die MotoGP-WM ihre Premiere auf der neuen Rennstrecke haben.

Die Piste nahe dem Plattensee ist 4,075 km lang und verfügt über sieben Rechts- und zehn Linkskurven. Die 2023 eröffnete Strecke ist sehr technisch und verhältnismäßig langsam. Die Meinungen der MotoGP-Asse zum engen Kurs gehen auseinander. Während es die anderen begrüßen, dass sich das Layout des Balaton Park Circuits von den anderen GP-Strecken unterscheidet, finden die anderen, dass der Kurs nicht zu den MotoGP-Bikes passe.

Spannung ist jedenfalls garantiert, wenn die schnellsten Motorradfahrer der Welt am Freitag im FP1 das erste Mal auf die neue Strecke gehen. WM-Leader Marc Marquez reist nach seinem Doppelsieg auf dem Red Bull Ring mit 142 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex an. Pecco Bagnaia erlebte in Spielberg ein Desaster – in der Gesamtwertung liegt der Italiener bereits 197 Zähler hinter seinem Teamkollegen.

In Ungarn werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die MotoE-Piloten am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Ungarn 2025 (MESZ):

Freitag, 22. August:

08:30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, FP

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.20 – 16.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

16.40 – 16.50 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

Samstag, 23. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

Sonntag, 24. August:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)