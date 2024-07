Die schnellste Frau der USA kommt nach Europa

In der MotoAmerica schrieb Kayla Yaakov bereits Geschichte, nun wird die 17-Jährige mit einer V2-Ducati für einen Einsatz in der Weltmeisterschaft vorbereitet. Das Superbike-Team Barni Racing unterstützt das Vorhaben.

Viele wunderten sich, dass Kayla Yaakov in der Teilnehmerliste der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – fehlte. Denn die Teenagerin aus Fairfax (Virginia) gilt als die schnellste Frau der USA. Yaakov erreichte in den gemischten Serien der MotoAmerica historisches. So fuhr sie 2022 im SportbikeTrackGear.com Junior Cup – das amerikanische Pendant der Supersport-300 – als erste Frau mehrere Siege ein.

Einzige Starterin aus den Vereinigten Staaten ist aber die 30-jährige Mallory Dobbs, die in den bisher vier Rennen erst einen WM-Punkt einfahren konnte. Der Grund ist simpel: In der Frauen-WM gilt ein Mindestalter von 18 Jahren, Yaakov wurde am 24. Juni aber erst 17 Jahre alt!

Doch schon seit 2021 streckt die US-Amerikanerin ihre Fühler in Richtung Europa aus und bestritt den R3-Cup im Rahmen der Superbike-WM. Sie nahm auch am Superfinale des Yamaha R3 Blu Cru Cup in Portimão teil, wo sie Zweite wurde. Außerdem bestritt sie den spanischen R7-Cup und holte drei Siege sowie zwei weitere Podestplätze.

Aktuell bestreitet Yaakov im Team Rahal die MotoAmerica Supersport und erzielte bereits Podestplätze. Das Team von IndyCar-Star Graham Rahal ist mit Ducati verbunden. Ducati-Manager Paolo Ciabatti ist einer der Förderer von Yaakov und es war wohl der Italiener, der den nächsten Karriereschritt der Amerikanerin einfädelte: Im Team Barni Racing wird die 17-Jährige beim Event der italienischen Supersport-Serie (CIV) in Mugello teilnehmen. Techniker des in Bergamo ansässiges Teams waren bereits in den USA, um Yaakov bei den 200 Meilen von Daytona zu unterstützen – sie erreichte zwei Podestplätze!

«Ich freue mich sehr darauf, mit Barni Spark Racing eine Wildcard in Mugello zu fahren! Dieses Team hat bewiesen, dass es mit Ducati zu den besten der Welt gehört, und die CIV ist eine sehr umkämpfte Meisterschaft. Ich kann es kaum erwarten, diese Herausforderung anzunehmen», freute sich Yaakov auf die Rückkehr nach Europa. «Durch die Rennen in der MotoAmerica habe ich viel über die Ducati V2 gelernt, daher bin ich bereits mit dem Motorrad vertraut, auch wenn ich noch nie eine von Barni vorbereitete Maschine gefahren bin. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.»

Barni Racing ist ein idealer Partner, denn in der CIV setzt das Ducati-Team – wie in der MotoAmerica – Reifen von Dunlop ein. Der Event in Mugello findet vom 31. August bis 2. September statt.

Es ist absehbar, dass wir Yaakov im nächsten Jahr permanent in Europa fahren sehen werden – in der WorldWCR oder auch in einer Supersport-Serie.