Ana Carrasco nach Donington: Was Herrera besser macht

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz beim Meeting der Frauen-Weltmeisterschaft in Donington Park machte Ana Carrasco Punkte auf WM-Leaderin Maria Herrera gut. Die Stärken der Spanierinnen wurden offensichtlich.

Als WM-erfahrene Pilotinnen in gemischten Meisterschaften gelten Ana Carrasco und Maria Herrera als Favoritinnen auf den ersten Titel der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Nach zwei Meetings läuft es tatsächlich auf einen Zweikampf der beiden Spanierinnen in der Meisterschaft hinaus.

Nachdem Herrera beim Saisonauftakt in Misano beide Siege abgeräumt hatte, holte sich die 300er-Weltmeisterin von 2018 in Donington nach der Pole den Sieg im ersten Lauf. Weil ihre Kontrahentin nur Vierte wurde, machte Carrasco viele Punkte in der Gesamtwertung gut. Doch im zweiten Rennen triumphierte wiederum Herrera vor Carrasco.

Die Niederlage schmerzte die 27-Jährige nur bedingt. «Ich bin absolut zufrieden mit meinem Wochenende in Donington und hätte mir nicht viel mehr wünschen können», versicherte Carrasco. «Natürlich hätte ich lieber auch das zweite Rennen gewonnen, aber ich habe mein Maximum dafür gegeben. Es war etwas schade, dass ich in der ersten Runde eine Sekunde hinter Neila verloren habe. Ich musste danach kämpfen, um zu Maria aufzuschließen, weil sie zu Beginn eine sehr hohe Pace fuhr. In der letzten Runde versuchte ich sie zu überholen, aber gerade im letzten Sektor war sie zugegebenermaßen besser als ich. Spätestens jetzt ist klar, dass Maria und ich die restliche Saison miteinander kämpfen werden. An manchen Tagen wird sie besser sein, an anderen ich – es wird sicher spannend bis zum Saisonende.»

Der letzte Sektor beinhaltet zwei enge und hart anzubremsende Kurven. Herrera hatte hier ihre Stärke, Carrasco eher in den flüssigen Bereichen der Traditionsrennstrecke. «Immer, wenn ich sie überholte, verpasste ich die Ideallinie und sie schlüpfte innen wieder durch. Mit der Pole, einem Sieg und Platz 2 sowie dem Rundenrekord war es dennoch ein gutes Wochenende», betonte die Spanierin. «Mit der R7 ist es nicht so einfach, hart zu bremsen. Wir verwenden die Standard-Federelemente, die weich abgestimmt sind und von der Moto3 war ich das genaue Gegenteil davon gewohnt. In schnellen Kurven habe ich ein gutes Gefühl und bin schnell. Bei harten Bremszonen wie die beiden letzten Kurven in Donington habe ich Probleme, weil es sich für mich so anfühlt, dass die Suspension am Limit ist – das macht das Überholen schwierig. Und weil wir auch keine Anti-Hopping-Kupplung haben, müssen wir alles mit den Händen regeln und verpassen halt mal die Linie.»

Herrera führt die Gesamtwertung der WorldWCR mit 88 Punkten an, Carrasco folgt auf Rang 2 mit 81 Punkten. Die drittplatzierte Sara Sanchez fällt mit 68 Punkten bereits etwas ab.