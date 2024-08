Portimão, Lauf 1: Herrera siegte, Kemmer stürzte

Der erste Lauf der Frauen-Weltmeisterschaft in Portimão war umkämpft und spannend. Nur knapp rettete Maria Herrera ihren vierten Saisonsieg ins Ziel. Für Lena Kemmer und Lucy Michel endete das Rennen enttäuschend.

Portimão ist das dritte Meeting der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Die weiblichen Teilnehmern vorbehaltene Serie wird an sechs Events der Superbike-WM veranstaltet, zum Einsatz kommt die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad.

Bereits am Freitag hatte sich WM-Leaderin Maria Herrera überlegen die Pole-Position gesichert. Auf der anspruchsvollen Piste waren die Abstände größer als ohnehin. Schon die zweitplatzierte Ana Carrasco verlor 0,8 sec auf ihre Landsfrau. Die Österreicherin Lena Kemmer büßte 2,7 sec ein, profitierte aber von einer Grid-Strafe von Jessica Howden und rückte um eine Position auf Startplatz 6 nach vorn. Lucy Michel aus Sachsen blieb auf Startplatz 22 mit fast 7 sec Rückstand.

Erstmals an einem Rennen der Frauen-WM nahm die Kolumbianerin Sara Varon (19.) teil, die seit dem Cremona-Test wegen einer Hüftverletzung außer Gefecht gesetzt war. Neu dabei auch die Engländerin Jamie Hanks-Elliot (14.), die die verletzte Alyssia Whitmore ersetzt. Beide sind 21 Jahre alt.

Wegen des geänderten Zeitplans in Portugal wurde das erste Rennen um 13:45 Uhr Ortszeit gestartet, also gut zwei Stunden später als üblich. Es war sonnig und heiß. Die 23 Teilnehmerinnen hatten elf Runden zu überstehen.

Vorn setzten sich Herrera, Ana Carrasco, Sara Sanchez und Beatrize Neila einmal mehr innerhalb weniger Kurven vom Verfolgerfeld ab. Erste Verfolgerin der schnellen Spanierinnen war Roberta Ponziani, die nach fünf Runden aber bereits 10 sec Rückstand hatte.

Der Kampf an der Spitze ging bis in die letzte Runde, wobei sich Herrera und Sanchez absetzten und den Sieg unter sich ausmachten. Auf der Ziellinie lag Herrera 0,060 sec vorn, obwohl Sanchez in der letzten Runde in 1:53,691 min die schnellste Rennrunde fuhr. Mit 2,2 sec Rückstand setzte sich Carrasco gegen Neila durch.

Ponziani geriet zunehmend unter Druck und verlor in der Schlussphase Platz 5 an Pakita Ruiz – einer weiteren Spanierin.

Lena Kemmer stabilisierte sich nach einigen Runden auf Platz 9 und schien diese Position behaupten zu können, doch in Runde 5 stürzte die 20-Jährige. Bei Lucy Michel lief überhaupt nichts zusammen, Positionen machte die Deutsche hauptsächlich durch Ausfälle gut. Als 16. verpasste sie die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Herrer vor Carrasco und Neila in die erste Kurve. Kemmer auf Platz 9.



Runde 1: Herrera und Carrasco fast gleichauf über die Linie, dann Neila und Sanchez. Ponziani (5.) schon 2,8 sec zurück. Michel mit 14 sec Rückstand Letzte.



Runde 2: Herrera und Carrasco wechseln mehrfach die Positionen, Herrera setzt sich aber durch. Die Top-4 innerhalb nur 0,6 sec. Carrasco in 1:55,017 min mit der schnellsten Runde. Sturz Hanks-Elliott.



Runde 3: Herrera hat sich um ein paar Meter abgesetzt, absetzen kann sie sich aber nicht. Schnellste Runde Neila in 1:54,622 min. Kemmer auf Platz 9.



Runde 4: Carrasco hat sich am Ende der Geraden verpokert und fällt auf Platz 4 zurück. Ponziani und Howden kämpfen um Platz 5. Sanchez in 1:54,595 min an die Spitze.



Runde 5: Herrera führt vor Sanchez, Carrasco und Neila. Schnellste Zeit von Sanchez in 1:54,399 min. Kemmer stürzt auf Platz 5 liegend, Michel auf 20.



Runde 6: Die Top-4 innerhalb 0,7 sec. Howden (6.) sitzt Ponziani im Nacken. Um Platz 10 kämpfen sieben Pilotinnen!



Runde 7: Herrera und Sanchez – letztere knackt in 1:53,888 min die 1:54 min – setzen sich leicht von Carrasco und Neila ab.



Runde 8: Die Top-4 führen um 19 sec vor Ponziani, Howden, Ruiz und Relph. Mallory Dobbs und Emily Bondi stürzen im Kampf um Platz 10 – der Französn war beim Anbremsen das Vorderrad eingeklappt.



Runde 9: Herrera 0,3 sec vor Sanchez, Neila und Carrasco.



Runde 10: Herrera und Sanchez um 1,1 sec vor Carrasco und Neila.



Letzte Runde: Herrera gewinnt 0,060 sec vor Sanchez, die in 1:53,691 min die schnellste Rennrunde fährt. Carrasco rettet knapp Platz 3 ins Ziel. Ruiz verdrängt Ponziani von Platz 5. Michel verpasst als 16. knapp die Punkte. Sturz Nadieieva.