Ein Kuss brachte Astrid Madrigal bis in die Frauen-WM 03.08.2024 - 08:07 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Astrid Madrigal vertritt Mexiko

In der Supersport-WM 300 tauchte der Name von Astrid Madrigal erstmals international auf, in diesem Jahr bestreitet die 24-Jährige die WorldWCR. Ein Kuss ebnete ihr den Weg von Mexiko in die Weltmeisterschaft.