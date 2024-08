Frauen-WM in Portimão: Verletzte, Debüt, Fragezeichen

In Most pausierte die WorldWCR, am kommenden Wochenende in Portimão ist die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft wieder dabei. Das Teilnehmerfeld enthält neue Namen und Fragezeichen.

24 Startplätze wurden für die neue Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – vergeben, aber in keinem einzigen Rennen waren alle Stammfahrerinnen am Start – und das wird in diesem Jahr auch nicht mehr passieren. Denn die Kolumbianerin Sara Varon verletzte sich beim Cremona-Test und fehlte beim Auftakt in Misano. Und die im ersten Rennen schwer gestürzte Mia Rusthen befindet sich auf einem langen Weg der Rehabilitation und wird 2024 nicht mehr zurückkehren.

Bei Varon wird davon ausgegangen, dass die Hüftverletzung für das dritte Saisonmeeting ausgeheilt sein und die 21-Jährige am kommenden Wochenende in Portimão ihr Renndebüt geben wird. Selbiges gilt für die Südafrikanerin Jessica Howden, die sich bei einem in Misano eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte und für Donington Park vor drei Wochen noch keine Startfreigabe erhielt.

In jedem Fall nicht in Portugal dabei sein werden die in Donington Park gestürzten Alyssia Whitmore und Isis Carreno. Die Engländerin zog sich bei ihrem Heimrennen einen Kahnbeinbruch zu und wird von ihrer Landsfrau Jamie Hanks-Elliott (21) ersetzt. Die Chilenin wiederum verletzte sich am Unterschenkel und trägt einen Gehschuh. Ob sie ersetzt wird, ist derzeit nicht bekannt.

Die Taiwanerin Chun Mei Lu, ebenfalls in Donington gestürzt, zog sich Prellungen am Rücken zu. Bei einem Test vor wenigen Tagen klagte die 42-Jährige noch über Schmerzen im Nacken.